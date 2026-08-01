Felipe VI expresa su "preocupación e indignación" por Ceuta y exige al Estado garantizar la seguridad

A través de un mensaje hecho público por la Casa Real, Felipe VI ha querido dar un paso al frente para dejar clara su postura ante la gravísima crisis migratoria sufrida en las fronteras del sur de España. El Rey ha expresado su profunda "preocupación e indignación" por los inaceptables acontecimientos que han tenido lugar en las fronteras de Ceuta y, en menor medida, de Melilla durante los últimos días.

En este sentido, el jefe del Estado ha subrayado de forma tajante la necesidad de adoptar todas aquellas medidas que transmitan "de forma unida, clara y determinante" el incondicional apoyo y cariño del resto de la nación a las poblaciones de las dos ciudades autónomas. El monarca ha recalcado que el Estado "debe velar por su seguridad" para evitar bajo cualquier concepto que estos lamentables asaltos fronterizos vuelvan a repetirse, lamentando además que la crisis se haya traducido en una trágica pérdida de decenas de vidas humanas.

Desde Palma, donde se encuentra actualmente, el Rey ha mantenido un hilo de comunicación constante a nivel institucional y político. A lo largo de la semana ha conversado tanto con los presidentes de Ceuta y Melilla como con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Desde el Palacio de la Zarzuela señalan que el jefe del Estado les ha transmitido "palabras de ánimo y firmeza" frente a este desafío migratorio.

Esta intensa ronda de contactos telefónicos se suma al despacho de trabajo que el monarca ya mantuvo el pasado miércoles con Sánchez. Dicho encuentro se produjo justo a la llegada del Rey a la capital balear procedente de Lima, viaje en el que representó a España en la toma de posesión de la presidenta peruana, Keiko Fujimori.

Por parte del Ejecutivo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha tratado de restar gravedad al asunto afirmando desde la propia ciudad autónoma que la situación ha sido revertida "en 24 horas". Según los datos manejados en esta insólita crisis, se produjo la entrada irregular de más de 50.000 personas en territorio nacional, aunque el Gobierno defiende que las calles ceutíes ya están recuperando la normalidad.

Mientras tanto, la dimensión del asalto ha obligado al Palacio de la Moncloa a elevar la situación a las más altas instancias comunitarias. Pedro Sánchez ha solicitado a Bruselas una reunión extraordinaria y urgente de los ministros del Interior de la Unión Europea. Para ello, ha remitido una carta formal a los máximos mandatarios europeos, entre ellos la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, alertando de la crisis.

Como respuesta a esta petición, Micheál Martin, primer ministro de la República de Irlanda y actual presidente de turno del Consejo de la UE, ha confirmado que la cita comunitaria se celebrará el próximo martes. De este modo, los representantes de los Veintisiete abordarán la llegada masiva de ilegales, garantizando que mantienen un estrecho contacto con las instituciones españolas para monitorizar la seguridad de las fronteras de Europa.