JUCIL denuncia la "invasión orquestada" en Ceuta: "La Guardia Civil está atada de pies y manos"

La secretaria de comunicación de JUCIL, Mila Cívico, ha asegurado que la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta ha sido "una invasión orquestada" y ha reclamado una mayor protección jurídica para los agentes de la Guardia Civil, al considerar que actualmente desempeñan su labor "atados de pies y manos". Así lo ha puesto de manifiesto en La Trinchera de Llamas, donde también ha pedido una mayor colaboración de Marruecos en el control de la frontera.

Preguntada por la llegada de decenas de miles de migrantes a Ceuta en los últimos días, Cívico ha afirmado que desde JUCIL consideran que la entrada fue planificada. "No es normal que se aglutinen 60.000 personas de la noche a la mañana. Eso no se planifica en una noche", asegura, aunque reconoce que desconoce hasta qué punto una actuación diferente de la Gendarmería marroquí habría evitado la situación.

#ENDIRECTO || @JucilInforma advierte de un "colapso inminente" y exige el despliegue del ejército ante el desbordamiento en la ciudad de Ceuta 👮‍♀️ Hablamos con Mila Cívica, secretaria de comunicación del sindicato de Guardia Civil#LaTrincherahttps://t.co/yE59pmF92j — La Trinchera de Llamas (@TrincheraLlamas) August 1, 2026

La representante de JUCIL señala que durante la primera noche "no hubo mucha colaboración" por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes, si bien indica que en la segunda noche la cooperación fue mayor tanto en Ceuta como en Melilla. Según ha explicado, en el lado marroquí también se han registrado disturbios, con quema de vehículos, lanzamiento de piedras y agresiones contra los propios gendarmes.

Cívico apunta además que la masiva llegada de migrantes ha podido verse influida por distintos factores, entre ellos decisiones políticas o la coincidencia con una sentencia del Tribunal Supremo, aunque no ha establecido una relación directa entre ambos hechos.

Dudas sobre las cifras oficiales

Durante la entrevista, la portavoz de JUCIL ha puesto en duda los datos ofrecidos por las administraciones sobre el número de personas que han abandonado Ceuta tras la crisis migratoria. Mientras el Gobierno sostiene que prácticamente todos los migrantes que entraron ya han salido de España, Cívico asegura que los agentes desplegados sobre el terreno y los ciudadanos trasladan una realidad diferente.

Según explica, muchos migrantes están regresando voluntariamente al comprobar la falta de recursos disponibles en la ciudad, donde no encuentran alojamiento, comida ni condiciones para permanecer. Sin embargo, insiste en que todavía sigue habiendo "muchísima gente" en Ceuta y que incluso durante la última noche han seguido produciéndose nuevas entradas.

Asimismo, cuestiona la diferencia entre las cifras facilitadas por el Gobierno central, que habla de más de 50.000 entradas, y las ofrecidas por el Ejecutivo ceutí, que las sitúa por encima de las 60.000 personas. "No entendemos de dónde sacan esas cifras", señala.

Reclama mayor protección para los agentes

Más allá de la situación en la frontera, Mila Cívico defendía la necesidad de reforzar la protección jurídica de los guardias civiles. En su opinión, los agentes afrontan una doble responsabilidad cuando intervienen en actuaciones complejas, ya que, además de responder ante la jurisdicción ordinaria, también pueden verse sometidos al Código Penal Militar.

Por ello, ha reclamado que los guardias civiles puedan desempeñar su trabajo con mayores garantías legales y sin sentirse condicionados a la hora de actuar. A su juicio, la situación que se vive en la frontera demuestra la necesidad de dotar a los agentes de más respaldo para afrontar este tipo de crisis migratorias.