Lo que Sánchez calló sobre la sentencia del Supremo: "Se puede restablecer inmediatamente la legalidad transgredida"

La sentencia del Tribunal Supremo al respecto de las conocidas como devoluciones en caliente no solo establecía que estas no se podían llevar a cabo con aquellas personas que accediesen al territorio nacional por el mar sin traspasar "elementos de contención transfronteriza", sino que también recordaba que la ley recoge la posibilidad de que los agentes restablezcan "inmediatamente la legalidad transgredida".

El presidente del Gobierno achacó a la referida sentencia del Alto Tribunal la oleada de más de 50.000 personas que han traspasado la frontera de Ceuta para recalar en territorio nacional sin ningún tipo de oposición por parte de las autoridades marroquíes y con unas autoridades españolas completamente sobrepasadas por la situación. Así, ha anunciado la disposición de unas boyas en el espigón como materia de contención transfronteriza, haciendo cumplir algo de lo que –también lo obvió– ya advertía la sentencia hace tres semanas: que se podían establecer obstáculos en el mar para poder realizar devoluciones en caliente también si los inmigrantes ilegales accedían por esta vía al territorio nacional.

En la sentencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital, los magistrados del Alto Tribunal hacen referencia al informe del abogado del Estado para recalcar que la legalidad ampara el rechazo activo contra los inmigrantes que quieran entrar ilegalmente a España. "Opone, sin embargo, el abogado del Estado que la interpretación del Tribunal Constitucional no tiene por objeto interpretar exactamente el concepto de 'elementos de contención fronterizos'. Y señala que el 'rechazo en frontera' es, por tanto, un nuevo régimen que ante una situación particular –la detección de extranjeros en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera– permite que la Administración y sus agentes practiquen una actuación material de vigilancia orientada a restablecer inmediatamente la legalidad transgredida por el intento de cruce irregular de frontera", asevera.

Pedro Sánchez, durante su discurso en Ceuta

En este sentido, concluye que "el rechazo en frontera es aplicable cuando los extranjeros son detectados en la línea fronteriza, entendiendo que dicho precepto normativo es de aplicación independientemente de la existencia de obstáculos físicos o no, invocando a este respecto la STS de 13 de octubre de 2003 (RC/A 120/2002)". Es decir, que las autoridades españolas están autorizadas al uso de la fuerza para impedir de forma tajante el intento de entrada de los inmigrantes que quieren entrar en España; escenario muy distinto al que se ha visto en la ciudad autónoma.

Asimismo, la sentencia resaltaba que, si bien no se podían establecer legalmente, con las condiciones actuales, las devoluciones en caliente; la solución para hacer uso de esa herramienta era establecer obstáculos físicos en el mar que se pudiesen considerar elementos de contención transfronteriza.

Así, si traspasaban esos obstáculos, sí que entraría en la legalidad vigente enmarcada en la Ley de Extranjería, devolver inmediatamente a los inmigrantes ilegales a territorio marroquí. "Nada impediría que, de establecerse elementos de contención en el mar para proteger la línea fronteriza, pudiera ser de aplicación la referida disposición adicional décima a quienes pretendieran cruzar irregularmente la frontera superando esos elementos de contención marítimos", explicaba la sentencia. Este hecho no ha sido recalcado por el Gobierno, que solo ha reparado en esta medida después del caos generado por la amenaza migratoria procedente de Marruecos.