Miles de inmigrantes regresan a Marruecos a por comida para volver a cruzar la frontera

Algunos de los migrantes marroquíes que han conseguido entrar a nado en Ceuta durante los últimos días están regresando voluntariamente a Marruecos para conseguir comida y agua antes de volver a intentar el cruce hacia España. El cierre de numerosos comercios en la ciudad autónoma y la dificultad para acceder a recursos básicos les está llevando a dar marcha atrás temporalmente.

Varios de ellos han explicado a Europa Press, en las inmediaciones de la playa del Tarajal, que no renuncian a su objetivo de llegar a España. De hecho, aseguran que, una vez recuperadas las fuerzas en la localidad marroquí de Castillejos, volverán a probar suerte porque consideran que la vigilancia en la frontera sigue siendo insuficiente.

Mohamed, un menor de 15 años procedente de Fez, lamenta que, desde que llegó el pasado sábado, apenas ha podido conseguir alimentos. "No nos han dado comida en tres días", asegura mientras explica que él y sus amigos abandonaron Marruecos en busca de un futuro mejor. Su intención es regresar unas horas a Castillejos, alimentarse y volver a intentar entrar en Ceuta con la esperanza de ser acogido en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

Una historia similar relatan Ahmed y Youssef, de 20 y 21 años, vecinos de Chauen. Cuentan que decidieron desplazarse hasta la frontera después de ver en Instagram que muchas personas estaban cruzando a nado y que era relativamente sencillo hacerlo. Niegan haber recibido ayuda de mafias y sostienen que el principal motivo de su marcha es la falta de oportunidades laborales en Marruecos.

Youssef explica que cobraba unos 3.000 dirhams al mes, alrededor de 280 euros, un salario que considera insuficiente. Tras encontrarse la ciudad prácticamente paralizada y con los comercios cerrados, ambos han optado por regresar caminando a Marruecos, acompañados por militares españoles hasta el paso fronterizo. Sin embargo, dejan claro que volverán a intentarlo en cuanto puedan.

Esperar para quedarse

No todos siguen la misma estrategia. Ashraf, de 32 años y natural de Ifrán, asegura que pretende permanecer en Ceuta el tiempo suficiente para que disminuya el número de migrantes presentes en la ciudad. Confía en que, cuando haya menos personas, aumenten sus posibilidades de encontrar un empleo o de trasladarse posteriormente a la Península.

El migrante critica además que el cierre de comercios forme parte, a su juicio, de una estrategia para presionarles y provocar su regreso a Marruecos. También reprocha la falta de apoyo de algunos compatriotas residentes en Ceuta.

Por último, sostiene que el intenso flujo migratorio no responde únicamente a las malas condiciones económicas del país vecino. En su opinión, las autoridades marroquíes tienen capacidad para impedir estas entradas cuando lo desean. "Si Marruecos quiere, por la frontera no pasa ni un mosquito", afirma, antes de asegurar que en su país no se atrevería a expresar públicamente esa opinión por miedo a sufrir represalias.