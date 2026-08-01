Sánchez disfruta ya de La Mareta un día después de su visita relámpago a Ceuta

Pedro Sánchez ya está de vacaciones. El presidente del Gobierno ha llegado este sábado a Lanzarote para iniciar su descanso estival en la residencia oficial de La Mareta, apenas un día después de su visita relámpago a Ceuta, donde permaneció unas dos horas en total.

El jefe del Ejecutivo ha aterrizado a las 13:07 horas (hora canaria) en el aeropuerto César Manrique-Lanzarote a bordo de un avión Falcon del Ejército del Aire y, alrededor de las 13:30 horas, ha accedido en furgoneta al recinto de La Mareta, en Costa Teguise, donde pasará las vacaciones junto a su familia.

El arranque de sus vacaciones se produce en plena crisis migratoria en Ceuta, que en los últimos días ha sufrido la avalancha de más de 50.000 inmigrantes que han cruzado la frontera de forma irregular. Sin embargo, desde el Ejecutivo central ya dan este sábado la crisis prácticamente por cerrada después de asegurar que durante la pasada noche no se registraron nuevas entradas de personas.

Lanzarote es ya el destino habitual de descanso de Sánchez desde 2020. Además de sus vacaciones de verano, también ha elegido La Mareta en distintos periodos de Semana Santa y Navidad.

Con motivo de su estancia, Capitanía Marítima de Las Palmas ha activado una zona temporal que limita la navegación frente a la costa de Teguise desde este sábado y hasta el próximo 24 de agosto por razones de seguridad, una medida que ya se aplicó el verano pasado.

A sus vacaciones, Sánchez se habría llevado hasta a siete "asistentes de servicio". Así lo confirmó una respuesta del Gobierno a través del Portal de Transparencia tras una solicitud ciudadana sobre los gastos correspondientes a su estancia del pasado verano.