Sánchez se queja por carta a Bruselas de las críticas de otros países por la invasión de Ceuta

Después de responder el viernes en redes sociales con un mensaje chulesco en el que restó importancia a las críticas comparando los flujos migratorios de España con los de otros países europeos, Pedro Sánchez ha dado un paso más. Según ha adelantado la cadena SER, el presidente del Gobierno ha remitido este sábado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, para trasladar su "seria preocupación" por la reacción de varios Gobiernos europeos tras la crisis de Ceuta.

En la misiva, Sánchez lamenta que algunos socios de la Unión hayan planteado medidas como la exclusión temporal de España del espacio Schengen y sostiene que esas posiciones responden a "prejuicios, bulos, ignorancia o interés político". Aunque evita citar países, la referencia apunta directamente a Italia, cuyo Gobierno fue el primero en plantear públicamente esa posibilidad.

Lejos de hacer autocrítica por haber permitido la entrada de al menos 50.000 inmigrantes en un día, el mayor asalto masivo a la frontera registrado en la historia reciente de España, el presidente centra ahora sus reproches en quienes cuestionan la capacidad del Ejecutivo para proteger la frontera sur de la Unión Europea, precisamente después de que todo el mundo haya visto con sus propios ojos cómo la ciudad autónoma quedaba invadida durante horas, los comercios cerraban para evitar los asaltos y los ciudadanos entraban en pánico. Sin embargo, en su carta, Sánchez califica las críticas europeas de "egoístas, polarizantes y fuera de la ley".

Reunión urgente de ministros del Interior

Sánchez solicita además al presidente del Consejo Europeo la convocatoria urgente de una videoconferencia extraordinaria de los ministros del Interior de la UE con el objetivo de fijar una respuesta común ante este tipo de situaciones y reiterar que la protección de las fronteras exteriores es una responsabilidad compartida de todos los Estados miembros.

Al mismo tiempo, el jefe del Ejecutivo defiende en su escrito la actuación del Gobierno durante la crisis y asegura que España ha recuperado el control de la frontera en menos de 48 horas, ha prestado asistencia humanitaria y ha devuelto a Marruecos a la práctica totalidad de las personas que lograron entrar de forma irregular en Ceuta.

La carta llega apenas un día después de que el propio Sánchez calificara lo ocurrido en Ceuta como un "ataque" y una "violación de la integridad territorial de España", mientras crece el malestar en varios países europeos por las consecuencias que la crisis puede tener para el conjunto del espacio Schengen.