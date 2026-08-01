Un vecino de Ceuta desmiente al Gobierno: "Quedan miles de personas por las calles, que vengan y lo vean"

Un vecino de Ceuta, José Luis, residente en la ciudad desde hace 55 años, ha asegurado que la situación continúa siendo de "tensión" pese a que las autoridades sostienen que la mayoría de los migrantes ya han abandonado España. Durante una entrevista en La trinchera de Llamas, ha afirmado que miles de personas siguen en las calles y describe un clima de miedo, impotencia y sensación de abandono entre buena parte de la población.

José Luis ha explicado que, aunque el Ejército ha incrementado su presencia desde la tarde anterior, muchos comercios permanecen cerrados y la actividad cotidiana continúa muy alterada. Relata que incluso encontrar un establecimiento abierto para desayunar ha resultado complicado debido al cierre de negocios y a las largas colas.

El vecino, además, ha cuestionado las cifras ofrecidas por el Gobierno sobre el retorno de los migrantes y asegura que "nada más lejos de la realidad". Tanto que, según su testimonio, todavía quedan miles de personas deambulando por la ciudad sin rumbo fijo. Aunque reconoce que muchos han regresado voluntariamente a Marruecos tras comprobar la falta de recursos y el cierre generalizado de la actividad comercial. No obstante, sostiene que la situación dista mucho de estar normalizada y que siguen produciéndose escenas de caos en las calles.

Miedo, impotencia y deseo de marcharse

José Luis ha relatado que durante los momentos de mayor presión migratoria llegó a tener dificultades incluso para desplazarse en coche hasta su puesto de trabajo debido a la gran cantidad de personas concentradas en las carreteras. A su juicio, el número de migrantes llegó a ser similar al de la propia población de Ceuta, aunque admite no disponer de cifras oficiales.

El entrevistado también reconoce que desde hace tiempo se plantea abandonar Ceuta. Asegura que la ciudad siempre ha destacado por la convivencia entre las comunidades cristiana, musulmana, hebrea e hindú, pero afirma que los acontecimientos recientes han provocado sentimientos de rabia, miedo, impotencia y tristeza entre los vecinos.

En su caso, ha confesado que durante los días más complicados solo tenía ganas de llorar al sentirse "totalmente desamparado". También ha lamentado que muchos ciudadanos perciban que la ciudad ha sido abandonada por las instituciones pese a que, según indica, la situación se veía venir desde días antes.

Críticas a las medidas anunciadas por el Gobierno

Preguntado por la visita del presidente del Gobierno a Ceuta y por el anuncio del refuerzo de agentes, la instalación de boyas en el mar y posibles ayudas para los comercios afectados, José Luis se ha mostrado muy crítico. Considera que las explicaciones ofrecidas fueron "incoherentes" y asegura que muchos vecinos interpretaron la visita como una falta de sensibilidad hacia la situación que atraviesa la ciudad.

También ha cuestionado la eficacia de las medidas planteadas para reforzar la frontera, recordando que tras la crisis migratoria de 2021 ya se prometieron actuaciones similares que, según afirma, nunca llegaron a materializarse. En su opinión, Marruecos utiliza periódicamente la presión migratoria como herramienta de presión sobre España y advierte de que, si no se adoptan medidas eficaces, episodios como el vivido volverán a repetirse, afectando especialmente a Ceuta y Melilla.