El incendio en Casas de Millán (Cáceres) está "en vías de estabilización" y se levanta la evacuación

El incendio forestal declarado este pasado sábado en el término municipal de la localidad cacereña de Casas de Millán se encuentra "en vías de estabilización, con un 70% perimetrado", por lo que se han levantado las evacuaciones de este municipio y de la pedanía de Grimaldo.

En cualquier caso, se levanta la evacuación pero se ha establecido el confinamiento de ambas poblaciones, tanto Casas de Millán como Grimaldo, "para que los efectivos puedan trabajar sin poner en riesgo su seguridad", y evitar que los vecinos puedan acudir a ver sus fincas o sus huertos, "y evitar poner vidas en riesgo", ha dicho.

También se ha restablecido el suministro eléctrico, pero no el agua potable debido a que los aviones están realizando descargas. En ese sentido, la Diputación de Cáceres ha anunciado que realizará este domingo un reparto de suministro de agua en ambas poblaciones.

Así lo ha avanzado el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, tras la segunda reunión del Cecop celebrado en la mañana de este domingo.

Una noche "dura"

En su intervención, Bautista ha explicado que la noche ha sido "muy dura" para los efectivos de extinción por las condiciones del viento, que en principio no se esperaban, y que no se calmó hasta pasadas las 03:00 horas de la madrugada, cuando "el viento calmó, eso permitió atacar el incendio y cortarlo en la cabeza que se dirigía hacia Serradilla y hacia el Parque Nacional de Monfragüe", ha apuntado.

En ese sentido, ha destacado Bautista que "afortunadamente a partir de las 4 de la mañana se pudo cortar la progresión del incendio que además avanzaba muy rápido por ese viento", por lo que desde esa hora se ha realizado "un trabajo muy bueno", con una perimetración con toda la maquinaria pesada.

Además, desde que ha amanecido, "cuatro medios aéreos ya están atacando el incendio", y en el caso de las reactivaciones que se han producido en Grimaldo hay "un medio aéreo concretamente centrado en descarga tras descarga para evitarlo", mientras que también se está trabajando en el flanco sur del incendio.

Durante la mañana de este domingo habrá un total de 81 efectivos trabajando en la extinción del incendio, con 12 medios aéreos, por lo que Bautista ha confiado en que se pueda "hablar de estabilización a lo largo de las próximas horas, si todo va bien", tras lo que ha apuntado que "quedan todavía horas de trabajo".

Focos intencionados

Abel Bautista ha señalado que a las 05:00 horas de la madrugada de este domingo, alguien "voluntaria, intencionadamente, con maldad", ha prendido "tres puntos de fuego en Casas de Millán, han sido visibles esos tres fogonazos, no tiene nada que ver con el viento que no había a esa hora", ni con las pavesas.

Por tanto, "entendemos que, o bien por querer proteger su propio olivar, su propia finca, o bien por cuestiones desconocidas", ha prendido esos tres puntos, sobre lo que Bautista ha censurado "la irresponsabilidad de poner en juego el trabajo en todo este incendio".

Ante esta situación, el vicepresidente extremeño se ha mostrado "convencido de que eso no va a ocurrir en la mañana de hoy", y podrán seguir trabajando en la extinción "ordenadamente", ha dicho.

En ese sentido, ha señalado que la Guardia Civil ya es conocedora de los puntos en los que se ha producido, por lo que ha confiado en "su trabajo de manera discreta siempre y profesional".

Unas 1.500 hectáreas calcinadas

Según ha señalado de acuerdo a las previsiones iniciales, el incendio ha calcinado hasta el momento unas 1.500 hectáreas y 20 kilómetros de perímetro. Según la Guardia Civil, el fuego lo originó un camión que circulaba por la Autovía de la Plata (A-66) y comenzó a arder. Las llamas se propagaron por "la vegetación colindante, afectando tanto al entorno forestal como a las inmediaciones de la autovía".

Abel Bautista ha realizado un llamamiento a toda la población "para que tengan responsabilidad en este momento", y que se mantengan confinados cuando vuelvan a sus domicilios a lo largo de esta mañana de domingo, tras lo que ha señalado que las personas vulnerables se van a mantener evacuadas.