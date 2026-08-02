Feijóo desmonta al Gobierno: "Basta con pisar la calle para comprobar que la normalidad en Ceuta no existe"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que no existe "la normalidad de la que habla el Gobierno" en Ceuta y que "basta con pisar la calle para comprobarlo", como ha expresado en un mensaje publicado en su cuenta de X acompañado de un vídeo grabado en las calles de la ciudad autónoma.

"Por humanidad, por convivencia y por seguridad, debemos seguir trabajando, para finalizar esta crisis y asegurar que nunca se repita", ha añadido el líder del PP, que este fin de semana se ha desplazado hasta Ceuta tras la entrada masiva de migrantes registrada el pasado jueves.

Basta con pisar la calle para comprobar que la normalidad de la que habla el Gobierno en Ceuta no existe. Por humanidad, por convivencia y por seguridad, debemos seguir trabajando, para finalizar esta crisis y asegurar que nunca se repita. pic.twitter.com/1Q4h0coTpe — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) August 2, 2026

Las declaraciones de Feijóo llegan después de que el secretario general del PP, Miguel Tellado, también haya negado este domingo que Ceuta haya regresado a la normalidad y haya acusado al Gobierno de haber dejado a la ciudad "desprotegida".

"No es verdad que Ceuta haya regresado a la normalidad. Buena parte de los inmigrantes que entraron de forma irregular están saliendo de forma progresiva y muy lenta, pero la realidad es que hay miles de inmigrantes ilegales que todo parece indicar que pretenden quedarse en la ciudad y que están escondidos en las calles", ha afirmado en una entrevista en el programa La Trinchera de Llamas, de esRadio.

El secretario general también había acusado al Ejecutivo de conocer con antelación la situación y no haber actuado para evitarla, y ha calificado lo ocurrido como "un ataque a la integridad territorial de España". "Tenemos un Gobierno indolente e incompetente, que ha demostrado su debilidad con una respuesta pusilánime a lo que ha sido una auténtica invasión", ha señalado.

Asimismo, Tellado se ha pronunciado en X sobre la presencia del presidente de los 'populares' en Ceuta. "Mientras Feijóo sigue en Ceuta conociendo la realidad que se vive en la ciudad y manteniendo reuniones, Sánchez está de vacaciones intentando que se olvide que no hizo nada para detener el mayor ataque a la soberanía nacional. El peor presidente del Gobierno en los peores momentos", ha expresado en una publicación en la red social.