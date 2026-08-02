Pedraz no llamará a declarar a Leire Díez hasta que se resuelva el conflicto de competencias del caso cloacas del PSOE

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decidido no llamar a declarar en calidad de investigada a Leire Díez en el marco del caso de las Cloacas del PSOE hasta que se resuelva el conflicto de competencia que mantiene abierto con los Juzgados de Plaza de Castilla, donde el juez Arturo Zamarriego continúa investigando las presuntas prácticas ilícitas de la fontanera socialista.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, pidió a principios del pasado mes de junio al titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, que se inhibiese en favor del órgano superior para poder unificar todos los documentos de la causa en la que se investigan las cloacas socialistas de Leire Díez y Santos Cerdán. Pedraz comenzó investigando el presunto amaño de adjudicaciones públicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), por lo que imputó a la fontanera socialista, al socio de Cerdán Antxon Alonso y al expresidente de la SEPI Vicente Fernández. Después de los registros autorizados a estas tres personas, el juez encontró numerosa documentación que avanzaba una investigación que Zamarriego había comenzado meses antes en los Juzgados de Plaza de Castilla, por lo que decidió unificar la causa.

En una providencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el juez Pedraz respondía a la petición de la acusación popular unificada liderada por el letrado del PP, Alberto Durán, desestimando llamar a declarar a la fontanera socialista hasta que se resuelva la situación, ya que Leire Díez se encuentra imputada también en la causa que se dirime en los Juzgados de Plaza de Castilla.

"Respecto de María Leire Díez Castro, aún no se ha recibido la causa de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, Plaza número 9 y conviene tomar declaración una vez conste, en tanto que en la misma se habrían practicado diligencias que habría que tener en cuenta, sin perjuicio además de otras acordadas en la presente causa", explicaba el magistrado de la Audiencia Nacional en el escrito. El conflicto de competencias debe resolverlo la Audiencia Nacional, aunque parece que el órgano judicial está esperando a que el juez Zamarriego reciba un último oficio que había pedido a la Guardia Civil.

En este mismo, advertía que prefería avanzar en el análisis de la documentación que maneja el Juzgado antes de llamar a declarar —también como imputado— al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). De la misma forma, atrasa la comparecencia de Juan Manuel Serrano hasta que este haya hecho entrega de su teléfono móvil.

Rechaza apartar a Mercedes González y el DAO

Además, el magistrado rechaza en esta providencia apartar a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y a su director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, de la jerarquía que mantienen por encima de la Unidad Central Operativa (UCO) en la estructura de la Benemérita. El magistrado toma esta decisión de no suspender de su cargo con respecto a la UCO a Llamas y González porque entiende que la unidad de la Guardia Civil que comanda el teniente coronel Antonio Balas debe responder únicamente ante el juez cuando indaguen sobre las actuaciones de sus superiores, imputados en el caso de las cloacas del PSOE.

"Recibido escrito NºRº 46164/2026 (acont. 6155) presentado por D. Manuel Sánchez Pulles, solicitando medidas respecto de la Sra. Mercedes González y de D. Manuel Llamas Fernández, únase, y visto su contenido no ha lugar al no considerarse preciso, en cuanto ya consta en la causa que la Unidad actuante, y en cuanto policía judicial que lo es, solo habrá de dar cuenta a este instructor, sin perjuicio de que, como es obvio, si de alguna forma la misma se considera inquietada en sus funciones habría de ponerlo en conocimiento de este Juzgado", sentencia.