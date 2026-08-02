Un terremoto de magnitud 4,1 sacude Murcia y se deja sentir en Alicante y Albacete

Un terremoto de magnitud 4,1 en la escala de Richter ha sacudido este domingo la Región de Murcia y se ha dejado notar también en varios puntos de las provincias de Alicante y Albacete. El seísmo, cuyo epicentro se ha localizado en el municipio murciano de Pliego, se ha producido a las 11:59 horas a una profundidad de cinco kilómetros, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El IGN ha corregido los datos iniciales del temblor, que en un primer momento situaban la magnitud en 3,9 y el epicentro en Librilla.

Pese a la intensidad del movimiento, el Servicio de Emergencias 112 ha confirmado que no se han registrado daños personales ni materiales. Eso sí, el temblor ha generado preocupación entre los vecinos y, apenas media hora después, el centro coordinador ya había recibido unas 80 llamadas desde distintos puntos de la Comunidad, incluidos municipios tan alejados del epicentro como Bullas o Cartagena.

Según el IGN, la intensidad máxima alcanzó el nivel 4 —en una escala de 1 a 10— en Javalí Nuevo, Mula y la pedanía muleña de La Puebla, donde el movimiento fue claramente perceptible.

La intensidad osciló entre los niveles 3 y 4 en localidades como Abanilla, Blanca, Ceutí, Molina de Segura, El Esparragal, Rincón de Seca, San Ginés, Sangonera la Seca y Abarán. En Archena, Murcia capital, Bullas, Totana, Librilla, Las Torres de Cotillas, Lorquí, Ricote y Villanueva del Río Segura, el seísmo alcanzó una intensidad de grado 3. En las provincias de Alicante y Albacete, el temblor se percibió con una intensidad de 2.

Una de las zonas con mayor actividad sísmica de España

La Región de Murcia es una de las áreas con mayor actividad sísmica del país y acumula un largo historial de terremotos de distinta intensidad. El 30 de enero de 2024, también en Pliego, se registró un terremoto de magnitud 3,1 sin daños personales ni materiales. Pero el más devastador de las últimas décadas fue el de Lorca, el 11 de mayo de 2011, de magnitud 5,1, que dejó nueve fallecidos, más de 300 heridos y cuantiosos daños materiales.

Antes de ese episodio, Lorca ya había sufrido otro terremoto de magnitud 4,7 en enero de 2005, aunque sin víctimas mortales. También destacan el seísmo de Mula de 1999, de magnitud 4,8, que causó importantes daños en centenares de viviendas; el de Cehegín en 1948; los registrados en Lorquí y Las Torres de Cotillas en 1911, y el histórico terremoto de Torrevieja de 1829, que afectó gravemente al valle del Segura y provocó centenares de víctimas.

Los registros históricos recogen, además, terremotos aún más antiguos, como los documentados en Lorca en los años 1577 y 1674, reflejo de la elevada actividad sísmica que caracteriza a esta zona del sureste peninsular.