Albares vio "sincronización" y "coordinación" no en Marruecos sino en la "internacional reaccionaria" europea

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha hablado en La Hora de la 1 para minimizar lo ocurrido en Ceuta, ensalzar la gestión marroquí y cargar contra los que, a su juicio, lo "amplificaron", en alusión a las críticas desde gobiernos europeos.

Según Albares, los "hechos" son que "desde el primer momento" Marruecos "ofreció su colaboración para impedir ese flujo y sobre todo para que retornaran inmediatamente como está ocurriendo", ha dicho sobre las 60.000 personas que lograron entrar en Ceuta desbordando a las autoridades españolas. "La inmensa mayoría están de vuelta", celebró Albares, que incluso apuntó que Rabat "sigue ofreciendo colaboración para que hasta la última persona regrese".

Preguntado sobre cómo es posible que decenas de miles de personas pasaran desde el otro lado de la frontera, Albares siguió justificando a Marruecos: "Es un hecho inédito y es muy difícil. Habrá que analizar cómo ha podido suceder". Según Albares, con idénticas palabras a las usadas por Marruecos, todo se debió "a una actividad muy inusual en redes" vinculada a la sentencia del Supremo sobre las devoluciones en caliente.

Albares, sobre la fiabilidad de Marruecos y el papel que ha tenido en la entrada de migrantes en Ceuta: "Es un hecho inédito, es muy difícil y habrá que analizar cómo ha sucedido este hecho" https://t.co/gQqRzK0bem#LaHora3A pic.twitter.com/DLeiY9ZWGv — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) August 3, 2026

Frente a estas palabras, el ministro quiso denunciar que "la internacional reaccionaria salió desde el primer momento, de manera coordinada" a criticar lo ocurrido "antes de que nosotros y Marruecos pudiéramos comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo".

Ataque directo a Italia

"Hubo una sincronización de la internacional reaccionaria, que con mucha rapidez salió a amplificar lo que estaba ocurriendo y difundir mentiras y falsas noticias", dijo sobre el espacio Schengen y la actuación de España y en vísperas de la cumbre europea de ministros del Interior sobre la crisis. Frente a ello, ensalzó el "extraordinario" trabajo policial y del Ejército insistiendo en "la voluntad de Marruecos" del regreso de los inmigrantes.

El ministro sacó pecho de la "rapidez" en la respuesta de la crisis migratoria por parte del Gobierno español comparada, según citó, con la que hace Italia, el "país con mayor número de entradas irregulares en Europa", que no es "capaz de resolver" la situación en Lampedusa.