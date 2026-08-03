Alerta en Zamora por una nube tóxica tras un grave incendio en una planta de residuos

El incendio declarado este lunes en una planta de tratamiento de residuos de Roales del Pan (Zamora) ha obligado a activar el protocolo por riesgo de nube tóxica en cuatro municipios próximos a la capital zamorana. El fuego, que se originó poco antes de las 14:00 horas, no ha causado heridos por el momento, aunque ha provocado importantes medidas de seguridad y afecciones al tráfico en la Autovía del Duero (A-11).

El Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León ha enviado una alerta ES-Alert a las poblaciones de Roales del Pan, Valcabado, Monfarracinos y Cubillos, en la que recomienda evitar actividades al aire libre y mantenerse alejada de las zonas afectadas debido al riesgo derivado de la columna de humo generada por el incendio. El fuego se ha declarado en una nave de tratamiento de residuos de la empresa Zaresa, donde las llamas se han extendido tanto por el interior de las instalaciones como por parte del recinto exterior.

Afecciones al tráfico en la A-11

La evolución del incendio también ha obligado a adoptar medidas en la red viaria. La Guardia Civil ha informado del corte de uno de los carriles de la Autovía del Duero (A-11), en sentido Portugal, a la altura del kilómetro 463, debido a la proximidad de las llamas y del humo a la carretera.

Las autoridades mantienen la vigilancia sobre la evolución del incendio mientras continúan las labores de extinción.

En el operativo participan efectivos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación de Zamora, bomberos del Ayuntamiento de Zamora y personal de la Consejería de Medio Ambiente y Energía de Castilla y León, que ha movilizado un agente medioambiental, una brigada forestal y una autobomba. Ante la magnitud del incendio, el Ayuntamiento de Zamora ha reforzado el dispositivo con la incorporación de bomberos fuera de servicio, que se suman a los equipos ya desplegados sobre el terreno.

El operativo municipal trabaja con dos vehículos ligeros, dos autobombas, un vehículo nodriza, un camión escala y ocho efectivos, mientras prosiguen las tareas para controlar las llamas y evitar que el fuego siga propagándose.