La portavoz adjunta del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, concede este lunes una entrevista a El País en la que además de hablar de Javier Milei, del liderazgo de Alberto Núñez Feijóo o la Ley de Amnistía se refiere a lo vivido en Ceuta y las implicaciones de las imágenes de los miles de inmigrantes irrumpiendo en la ciudad, con el beneplácito de Marruecos.

Dice la diputada, en respuesta a la versión tanto marroquí como del Gobierno de Pedro Sánchez, que "no es una crisis migratoria provocada por ninguna mafia. Es un ataque híbrido y premeditado contra la soberanía española". "Es la prueba definitiva de que la herencia de Sánchez es un Estado fallido", asegura Álvarez de Toledo en una entrevista muy dura con el presidente del Gobierno tanto por este como por el tema catalán o los pactos con Bildu.

"Como en la Marcha Verde, Marruecos aprovecha la agonía de un caudillo crepuscular para redefinir las fronteras de España". Y un Estado que permite que un vecino le defina las fronteras es un Estado fallido", señala Álvarez de Toledo.

"¿Está comparando a Sánchez con Franco?", pregunta la periodista. "En lo comparable", dice la dirigente popular. "¿Qué es lo comparable?", insiste. "Lo comparable", contesta.

Álvarez de Toledo señala, frente a la reacción del Gobierno, que "España necesita blindar Ceuta y Melilla. Recuperar el control efectivo, expulsar hasta el último de los asaltantes. Que no quede ni uno, tal y como exige Europa, a la que, por cierto, Sánchez ha dedicado más insultos que al invasor", en alusión a la reacción del presidente y su Gobierno a las críticas europeas y muy especialmente a las medidas adoptadas por el Gobierno Meloni.

En la entrevista, Álvarez de Toledo señala, sobre si se ve en un ministerio, que por supuesto y que no está ahí para ser "ni espectadora, ni comentarista, ni analista. La política es defender ideas y llevarlas a la práctica. Y en este momento especialmente: emprender la gran regeneración de la democracia española, descolonizar las instituciones, reformar el reglamento del Congreso para fortalecer la rendición de cuentas, acabar con la tiranía de las minorías, quitar los pinganillos, que es lo primero que haría".

Preguntada por temas como la selección española de fútbol, Mariano Rajoy, el ático de Ayuso ("no, todavía no", dice a la pregunta de si lo ha entendido) o Javier Milei ("sus formas pueden ser demagógicas, estridentes y el insulto es intolerable"), ensalza a Alberto Núñez Feijóo y alude a los pactos que tendrá que haber con Vox. "Yo prefiero una mayoría absoluta del Partido Popular y trabajo para eso. La gente me mira con incredulidad, pero, socialmente, en España hay una mayoría de centroderecha que quiere una regeneración de la vida pública", señala.

Sobre si le da miedo un Santiago Abascal vicepresidente, apunta que le da "mucho más terror tener una continuidad de Sánchez con fuerzas políticas que destruyen el orden democrático y de convivencia". "Si el PP hace todo aquello que debe hacer, Vox dejaría de existir", sostiene recordando la necesidad de tener un "gran proyecto político" para que vaya "diluyendo" su fuerza y recordando que "mientras los clásicos liberal-conservadores en Europa están siendo arrasados por las fuerzas a su derecha, el PP está resistiendo de una forma extraordinaria".