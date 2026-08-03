El DAO de la Guardia Civil reconoce cuatro expedientes "muy graves" a agentes de la UCO en 2025

El Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, ha presentado un escrito ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el que reconoce que la Benemérita abrió cuatro expedientes disciplinarios a agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) en el año 2025.
El DAO se encuentra imputado en el caso de las cloacas del PSOE por haber presionado supuestamente a los investigadores de la policía judicial para que se pusieran "de perfil" en las causas que indagan sobre la presunta corrupción del entorno de Pedro Sánchez. En concreto, la propia UCO investigó la apertura de tres informaciones reservadas por parte de Manuel Llamas y la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, que habrían servido para presionar a los agentes por haber incluido correos de David Sánchez con Begoña Gómez en uno de los informes referentes al enchufe del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz.
En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, la defensa de Manuel Llamas, ejercida por la Abogacía del Estado, pone a disposición del juez una amplia información al respecto del funcionamiento habitual de la Guardia Civil. En esta, reconoce que se abrieron hasta cuatro expedientes disciplinarios a agentes de la UCO en el año 2025. Esta información se expone para ejemplificar que se trata de algo habitual en la Benemérita y que la apertura de las tres informaciones reservadas no es verdaderamente importante. El documento expuesto no informa al respecto de los motivos que llevaron a los cargos superiores a abrir esos expedientes disciplinarios a agentes de la UCO, unidad que está llevando el grueso de las investigaciones que afectan al PSOE.
"El director adjunto operativo señaló que las informaciones reservadas en el Cuerpo de la Guardia Civil no son 'excepcionales', como algún otro testigo ha declarado expresamente. Señaló que él ha abierto 6, explicó que sólo tiene conocimiento de aquéllas que terminan con infracciones muy graves (que son las que refleja el documento que aportamos, en número de 58 en dos años) y que se podría hacer un cálculo aproximado sobre si las unimos a las que se corresponden con infracciones graves, leves o sin responsabilidad alguna, podrían ser en torno a unas mil. Del mismo modo, también declaró que, sólo en 2025, se abrieron 4 procedimientos disciplinarios contra agentes de la UCO, por infracciones muy graves, que no se vieron precedidos de informaciones reservadas, al estar los hechos claros", explica el escrito presentado ante el juez Santiago Pedraz.
Este hace referencia a un documento firmado por el general de división jefe del gabinete técnico de la Dirección General de la Guardia Civil, que certifica la existencia de los cuatro expedientes: "Que como respuesta a la primera cuestión planteada en la solicitud de acceso a la información pública número AC2000000771716, de fecha 30 de mayo de 2026, del Portal de Transparencia del Ministerio del Interior, por la que este Centro Directivo remitió resolución de concesión, con fecha 26 de junio de 2026, y en relación a los datos facilitados con respecto al año 2025, el 'número total de expedientes disciplinarios abiertos contra agentes de la UCO' ascendió a un total de cuatro".
En el auto de imputación de Mercedes González, el juez destaca tres reuniones entre la directora de la Guardia Civil y la fontanera socialista Leire Díez. Estas tuvieron lugar el 30 de septiembre de 2024, el 20 de diciembre de ese mismo año y el 2 de abril de 2025. Leire Díez tenía como objetivo dinamitar las investigaciones de la UCO, para lo que buscaba desprestigiar al teniente coronel Antonio Balas, encargado de la unidad. En este marco, Leire Díez habría utilizado su amistad con Mercedes González para que esta usase su cargo en favor de los objetivos de la cloaca socialista.