La AN abre diligencias previas por la invasión de Ceuta y pregunta a Extranjería si hubo una "acción concertada"

La Audiencia Nacional ha abierto diligencias previas, tras la denuncia de Iustitia Europa, por la entrada masiva de inmigrantes marroquíes en territorio español en la frontera de Ceuta y ha pedido información a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCRIF CENTRAL) para averiguar si este movimiento se trató de una "acción concertada".

"No estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 774 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, instruir Diligencias Previas y practicar aquéllas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y en su caso, el procedimiento aplicable y la competencia de esta jurisdicción para conocer de los hechos", señala el auto del Tribunal Central de Instancia Plaza Número 3, al que ha tenido acceso Libertad Digital.

El mismo auto pide a UCRIF CENTRAL que informe a la Audiencia Nacional sobre la entrada irregular de ciudadanos marroquíes en Ceuta en los últimos días, en especial los días 30 y 31 de julio. De igual manera, la Audiencia Nacional pide que se les informe "de si nos encontramos ante una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal y de cuantos elementos de identificación de quienes hubieran podido participar en tales acciones, de tener alguna constancia sobre ello.

Iustitia Europa ha celebrado esta decisión y su presidente, Luis María Pardo, ha señalado: "La Audiencia Nacional ha dado el primer paso. Ahora corresponde esclarecer quién organizó estos hechos, quién los facilitó y si España ha sido objeto de una actuación dirigida contra su integridad territorial, contra la seguridad de sus ciudadanos y contra la soberanía nacional."

"La pasividad de las autoridades de origen y la organización de redes criminales, colma el tipo objetivo. La gravedad se incrementa al ponerse en peligro la vida de los inmigrantes en el cruce marítimo, lo que activaría los subtipos agravados por riesgo para la integridad física y actuación en el seno de una organización", señalaba la denuncia interpuesta por el partido.