La situación en Ceuta: "Hay supermercados vigilados por el Ejército, que nadie llame a esto normalidad"

Lo de la normalidad en Ceuta es una quimera, coinciden en señalar los policías y guardias civiles con los que Libertad Digital ha hablado este mismo lunes. "Me gustaría decir lo contrario, pero no existe la normalidad que intentan transmitir", señala la portavoz nacional de Jupol, el sindicato mayoritario de Policía Nacional. "No hay más que hablar con los ciudadanos o ver las imágenes que hay en directo", señala Laura García en declaraciones a este periódico.

"Nuestros compañeros, que están allí trabajando sobre el terreno, nos dicen que a día de hoy la situación está lejos de ser normal. Todavía quedan miles de personas allí y, según van pasando los días, cada vez hay más tensión. Se encuentran más nerviosas, tienen más hambre, más sed. Los ceutíes también, lógicamente, porque ven que su ciudad ha cambiado por completo y que ni siquiera pueden acceder a los servicios básicos", argumenta García.

"El CETI está completamente colapsado, muy por encima de su ocupación, y esto lógicamente también puede suponer problemas de seguridad. Hay que entender que estas personas han venido prácticamente con un bañador y unas chanclas encima", añade. "Han invadido las playas, ha habido saqueos a tiendas… Y no ha ido a más gracias a que se produjo la llegada de los compañeros del Ejército", asegura la portavoz de Jucil.

El análisis que nos hacen llegar desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en toda España, es bastante similar. "La situación no está resuelta. Está contenida, que es muy distinto", señala para Libertad Digital el secretario de relaciones institucionales de la organización, Diego Madrazo. "Aún permanecen en la ciudad más de 2.000 personas en situación irregular, más de un millar de ellas concentradas en los alrededores del CETI".

Esto quiere decir, insiste Madrazo, "sin alojamiento, sin una asistencia básica y sin ninguna certeza sobre su futuro". Una situación que "genera tensión, genera inseguridad y genera un riesgo evidente de nuevos incidentes". El CETI, que cuenta con 512 plazas, alberga en estos momentos a más de 700 inmigrantes. Por eso se tuvo que cerrar el acceso, explica. "En la madrugada del sábado, hubo un intento de asalto al recinto que obligó a intervenir a la Policía Nacional", recuerda.

"Los propios residentes tuvieron que encerrarse en sus habitaciones. Ese es el nivel de saturación del que estamos hablando", exclama el portavoz de AUGC en declaraciones a este periódico. "Hay supermercados vigilados por el Ejército. Que nadie llame a esto normalidad", asevera. "La normalidad no la decreta el ministro en una rueda de prensa, pese a que han marchado decenas de miles, la normalidad se comprueba en la calle".

"En la calle de Ceuta hoy hay militares custodiando establecimientos comerciales y guardias civiles encadenando servicios sin descanso desde hace una semana", añade Madrazo. "Urge materializar la repatriación de quienes permanecen de forma irregular en la ciudad o, en su defecto, su traslado inmediato a la Península", señala. "Ceuta tiene 18 kilómetros cuadrados y 80.000 habitantes, ya ha soportado bastante".

¿Qué se debería hacer?

"No se puede pedir a una ciudad de este tamaño que absorba indefinidamente las consecuencias de una crisis que no ha provocado", sentencia Madrazo. "Cada patrulla destinada al perímetro es una patrulla que no está atendiendo el resto de la ciudad, donde siguen produciéndose emergencias, delitos y accidentes", argumenta. "Reclamamos la declaración de Ceuta como Zona de Especial Singularidad, el refuerzo estructural del catálogo con 200 guardias civiles más, la ampliación de los espigones, unos protocolos claros y por escrito ante crisis migratorias masivas, y una implicación real de la Unión Europea", expone el portavoz de la AUGC.

Desde Jupol, insisten en que la solución pasa por una reforma urgente de la Ley de Extranjería para "acabar con la laguna legal" que les impedía las devoluciones en caliente de aquellos inmigrantes que llegaran a la costa a nado y que es lo que ha motivado —eso sí, después de que se produjese el asalto masivo del pasado jueves en Ceuta— que se hayan puesto "las boyas que cambian esa consideración legal". "Ya no vendrían a nado, tendrían que superar un objeto" y por eso "se les podría expulsar", comenta Laura García.

El sindicato mayoritario de Policía Nacional, explica su portavoz, considera que es "una buena medida de inicio". Pero aún queda mucho por hacer. Para empezar, señala, "habría que hacer un acuerdo bilateral de readmisión con Marruecos en las mismas condiciones que lo tenemos con Francia". Cabe recordar que este obliga al país de origen a aceptar la admisión de sus ciudadanos aunque sea desde terceros países, siempre que se haya accedido a él de forma ilegal. "Si es legal para unos, entendemos que es legal para otros".