Los españoles pagan el apagón: se quema gas "como si no hubiera un mañana"

El analista energético Manuel Fernández Ordóñez ha denunciado que los españoles están pagando en su factura de la luz las consecuencias del apagón del 28 de abril sin tener ninguna responsabilidad en él, y ha advertido de que el sistema eléctrico español está "planificado de forma muy deficiente" y seguirá empeorando si no se toman medidas urgentes, incluido el mantenimiento de la energía nuclear.

En La Noche de Cuesta, Fernández Ordóñez ha señalado que desde las nueve de la noche, el precio de la luz superaba los 200 euros el megavatio hora, antes de impuestos. "Antes de impuestos, teniendo en cuenta que de impuestos se nos va casi la mitad de lo que pagamos en el recibo de la luz", ha puntualizado.

Los consumidores pagan el apagón

El analista ha criticado la decisión de la CNMC de cargar a los consumidores los 38,7 millones de euros que costó reponer el sistema eléctrico tras el apagón. "Los ciudadanos y la industria no tenemos la culpa de que en este país haya habido un apagón. La culpa la tiene claramente Red Eléctrica. Por tanto, que nosotros tengamos que asumir el coste de la reposición de un servicio que no es culpa nuestra no procede", ha afirmado, añadiendo que, independientemente de cómo se contabilice, "la íbamos a acabar pagando los de siempre".

Fernández Ordóñez ha explicado que el coste real que están pagando los españoles no son esos 38 millones, sino algo mucho mayor: las restricciones técnicas derivadas de la forma en que Red Eléctrica opera la red desde el apagón. "Para que no haya más apagones, lo que está haciendo es quemar gas como si no hubiera un mañana, y eso lo estamos pagando todos los españoles en el recibo de la luz. Ya supera ampliamente los mil millones de euros y va a superar por mucho el importe del año pasado", ha señalado.

Ha recordado además que este año ya se ha tenido que parar la industria en tres ocasiones y que en una de ellas fue necesario activar el carbón por haber alcanzado casi el límite de gas disponible en el sistema. "Acordémonos cuando todos pedían la dimisión de Rajoy porque la luz estaba a 70 euros el megavatio hora. Ahora a 200 todos los días", ha apuntado.

"Mucha ideología y poca ingeniería"

El analista ha expuesto el problema estructural de fondo. Por muchas renovables que se instalen, el sistema eléctrico necesita una potencia firme, hidráulica, nuclear, gas o carbón, capaz de garantizar la tensión y la frecuencia de la red. Sin ella, el sistema colapsa. "Estamos tirando todos los días un montón de energía renovable porque no la puedes meter en el sistema, porque tienes más oferta renovable de la que el sistema es capaz de asumir para operar de manera segura. Y cuantas más renovables sigas poniendo, el problema empeora", ha explicado.

Ha concluido señalando al origen político del problema. "El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima era un auténtico brindis al sol hecho desde el Ministerio de Teresa Ribera con mucha ideología y poca ingeniería", ha sentenciado. Por último, ha añadido que en este escenario tenga ningún sentido el cierre de las centrales nucleares: "Ahora vienen a decirme que hay que cerrarlas. Es un sinsentido".