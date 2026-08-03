El Gobierno cesa a la funcionaria de Seguridad Nacional que informó de la invasión de Ceuta

El Gobierno de Pedro Sánchez ha cesado a la responsable de comunicación del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) tras la publicación en la web oficial de una alerta que informaba de la llegada de 49.000 migrantes a la ciudad autónoma, según han recogido distintos medios como El País, ABC y El Confidencial.

De acuerdo con estas informaciones, el aviso incorporaba datos procedentes de un informe interno del Ministerio del Interior que no debían haberse difundido públicamente en ese momento. La publicación, lanzada el viernes 31 de julio y retirada horas después, fue la primera en reflejar la dimensión de la crisis migratoria en Ceuta, donde finalmente se contabilizaron cerca de 60.000 llegadas de ilegales.

Ese mismo día se produjo el cese de la funcionaria, que por ahora constituye la única medida adoptada dentro del organismo tras lo ocurrido. El mensaje que originó la destitución señalaba que: "En las últimas 24 horas, se estima que más de 49.000 inmigrantes han accedido irregularmente a Ceuta a través del espigón y la playa del Tarajal", calificándolo como el mayor episodio migratorio en la ciudad española desde mayo de 2021.

El texto también advertía de que, durante la noche anterior, miles de personas seguían concentrándose en la localidad marroquí de Castillejos con intención de cruzar, mientras algunos medios apuntaban a que las fuerzas de seguridad marroquíes habían comenzado a emplear material antidisturbios para dispersarlas.

Aunque esa misma mañana fuentes del Ministerio del Interior ya admitían la entrada de más de 40.000 migrantes, dicha cifra no había sido comunicada oficialmente. Según El País, la trabajadora afectada ha quedado en situación de "disponible sin destino" y, desde entonces, el DSN no ha vuelto a actualizar contenidos en su página web.