Muere Pablo Vázquez, presidente de la fundación del PP Reformismo21 y expresidente de Renfe

Este lunes ha fallecido Pablo Vázquez Vega, economista de reconocido prestigio y presidente de la Fundación Reformismo21, vinculada al PP, lo que ha causado una profunda conmoción dentro y fuera del partido.

El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha sido el encargado de dar a conocer la noticia a través de sus perfiles en las redes sociales, donde ha destacado la valía intelectual, la capacidad de trabajo y la bondad del que fuera uno de sus colaboradores más cercanos y asesor económico de cabecera.

Siento mucho tener que comunicar que ha fallecido Pablo Vázquez, presidente de @Reformismo21. Era el corazón de la Fundación que con tantas ganas construimos y un hombre muy inteligente, enormemente trabajador y siempre bondadoso. Que su ejemplo alivie el dolor de su madre, de… — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) August 3, 2026

Vázquez contaba con una dilatada trayectoria en la administración pública y el sector empresarial español, habiendo sido presidente de Renfe entre los años 2014 y 2016 durante el segundo mandato de Mariano Rajoy. Asimismo, desempeñó un rol fundamental como subsecretario del Ministerio de Sanidad entre 2002 y 2004, bajo las órdenes de Ana Pastor, quien posteriormente volvió a confiar en su capacidad de gestión para ponerle al frente de la empresa pública de ingeniería Ineco.

El economista fallecido, que tenía 60 años de edad, destacó también en el plano académico y del análisis de políticas públicas. Vázquez era doctor en Economía, postgraduado por la Universidad de California y profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid. Además, su labor como investigador le llevó a colaborar con instituciones de la relevancia del Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea, además de ejercer como director ejecutivo de la prestigiosa fundación Fedea entre 2005 y 2012.

Según EFE la noticia ha causado un profundo impacto en el seno de la formación de centroderecha, donde se le consideraba una pieza indispensable de cara a la elaboración de futuras reformas económicas y de la administración pública. Feijóo, al fundar la entidad Reformismo21 en marzo de 2023, buscó dotar al partido de un laboratorio de ideas ágil y eminentemente técnico, sucediendo de este modo a anteriores fundaciones populares y consagrando a Vázquez como la mente pensante del proyecto.

También fuera del PP ha habido muestras de condolencia, como el mensaje que ha publicado en X el que fuera uno de los representantes destacados de Ciudadanos, el también economista Luis Garicano.

Estoy absolutamente destrozado por el fallecimiento de mi querido y admirado amigo Pablo Vázquez, director de Reformismo XXI. Pablo era brillante y encantador, pero, sobre todo, absolutamente íntegro. Una persona buena de verdad. Estaba firmemente comprometido con hacer de… pic.twitter.com/WJCk8brUc6 — Luis Garicano 🇪🇺🇺🇦 (@lugaricano) August 3, 2026

Garicano se muestra "absolutamente destrozado" por la noticia y destaca que era un hombre "absolutamente íntegro" y que estaba "firmemente comprometido con hacer de España un país mejor, incluso cuando ese compromiso le suponía un importante coste personal".