El factor argelino en el ataque al territorio español

La crisis vivida en la ciudad de Ceuta con la avalancha de decenas de miles de marroquíes que desbordaron a las escasas fuerzas de seguridad se ha cobrado 72 vidas. La mayor catástrofe humanitaria ocurrida en una frontera española. Según parece hay dos responsables de lo sucedido. El primero, un rey para el que sus súbditos solo serían carne de cañón. Cito a una columnista: "Si se ahogan en el mar o desfallecen de hambre en el camino, eso le da igual". El segundo es el presidente monclovita. Una marioneta en manos del tirano alauita desde que le birló los vídeos guarros que tenía en el móvil. Aunque en esta ocasión hay más implicados. El Financial Times, citando a un tal Riccardo Fabiani, informó que la derecha estadounidense e israelí instó a Marruecos a actuar en Ceuta para castigar a Sánchez. Cada uno es muy libre de creerse lo que quiera. Muchos argentinos están convencidos de que perdieron el Mundial porque el FBI acogotó a Messi.

La presidenta italiana también se apuntó a la fiesta. Unos datos: en 2025 llegaron a Italia por vía marítima 66.316 emigrantes; a España 36.775 (30.000 menos). Las gestiones —léase soltar la pasta gansa— del presidente del Gobierno en Senegal y Mauritania redujeron en un 40% los que arribaron a Canarias por la ruta atlántica de África Occidental. Lo mismo hizo Rubalcaba en 2006. Giorgia Meloni ha fracasado en Libia y con su campo de internamiento en Albania. Tiene un problema. Le ha salido un golondrino que se llama Roberto Vannacci.

Me pregunto, y perdonen la incredulidad en tiempos de certezas en los que dudar es sospechoso, qué ganaban las autoridades marroquíes provocando esta crisis. Hacen coincidir el discurso del rey hablando de progresos y logros con las televisiones de medio mundo difundiendo imágenes de sus ciudadanos huyendo en flotador y chanclas. Destrozas la imagen de tu país el día que se celebran los 27 años de la entronización del rey Mohamed VI. ¿Para castigar al presidente español porque ha ido a Argelia? Ni los de comunicación del PP tienen una idea tan peregrina.

Oí a Ignacio Cembrero en esRadio y me llamó la atención que no responsabilizase a Marruecos. Es un periodista experto y con motivos para ser crítico y, sin embargo, señaló un origen distinto: la sentencia del Tribunal Supremo sobre los rechazos en frontera por vía marítima y una campaña en redes sociales.

Un reciente informe de inteligencia basado en fuentes abiertas, elaborado por el analista José María Gil Garre, reconstruye la movilización digital "entre el 15 de junio y el 2 de agosto, vinculada al ataque y violación de la territorialidad de España en Ceuta". Se construyó una narrativa: posibilidad de acceder a Ceuta como una oportunidad inmediata. Se amplificó con una "utilización intensiva de plataformas audiovisuales para maximizar el alcance de los mensajes mediante vídeos, imágenes y contenidos fácilmente compartibles". Se creó una coordinación operativa; las plataformas de difusión pasaron a "convertirse en espacios de coordinación logística". Sitúa el origen de la campaña en lo que denomina "el factor argelino".

La primera referencia documentada de este factor aparece el 28 de julio. El informe señala que "a diferencia de otros perfiles cuya actividad se limitaba a la difusión de contenidos, el grupo administrado desde el número con prefijo +213 (Argelia) desempeñó funciones operativas. Las evidencias documentadas indican la circulación de mensajes relacionados con la planificación del desplazamiento, la organización temporal de los movimientos y la distribución de instrucciones dirigidas a los participantes".

Si descartamos la implicación directa del Gobierno marroquí, aparecerá la crítica por complicidad. No valoraron la magnitud de la movilización hasta que la tuvieron encima. ¿Fallos de inteligencia? ¿Decisión política? Tras el ataque terrorista del 7 de octubre contra Israel algunos se preguntaron cómo era posible que los servicios de información judíos no se enterasen. Otros iban más allá en las sospechas. Pero estos son unos miserables.

Ante la tesitura de enfrentarse a miles de personas, las fuerzas policiales actuaron con sensatez. No chocaron contra la multitud en un peligroso lugar, que hubiera podido costar muchas vidas; intentaron controlar la dispersión y los devolvieron con rapidez. El juez Joaquim Bosch afirma que "hay intereses geopolíticos en este tipo de maniobras". Normal, qué va a decir, "¿soy un irresponsable?". Los ceutíes lo comprenderían.

¿Quién ha perdido con esta crisis? ¿Quién gana? Zineb Riboua, una analista moroccan y judía escribe: "Beneficiará a los islamistas que desean el fracaso de Europa y, por consiguiente, el de Marruecos, denunciado en su retórica como un Estado sionista. Cada crisis que profundiza la polarización… impulsa el proyecto ideológico que llevan años persiguiendo".

Leo un informe del Centro de Investigación Cyfluence, con sede en Berlín: "A las 24 horas de los primeros cruces fronterizos ilegales, los investigadores identificaron cientos de publicaciones en X y Reddit, en 11 idiomas. El panorama resulta familiar para cualquiera que haya seguido de cerca las campañas de influencia hostil asociadas a China y Rusia. El mensaje malintencionado fue amplificado por una red preexistente de personas influyentes y figuras públicas en un intento de socavar la cohesión europea y de la OTAN".

Marruecos es un frente de lucha contra el terrorismo yihadista. Aliado de EEUU e Israel. Socio estratégico de la OTAN. España es su principal socio comercial, con un volumen de intercambio bilateral de más de 22.500 millones de euros en 2025. Inestabilidad. Tensión. ¿Quién sale beneficiado?