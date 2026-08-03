"¡Playa, playa!": inmigrantes cuentan a corresponsales extranjeros que la Policía marroquí los empujó al mar

Con la entrada masiva en Ceuta de decenas de miles de personas copando las portadas de medio mundo, algunos corresponsales internacionales desplazados a las inmediaciones de la ciudad recogen el relato coincidente de muchos inmigrantes, que afirman cómo llegaron allí animados por las redes sociales pero también con la connivencia de políticos y policías marroquíes, que incluso los instaron a lanzarse al mar.

Mientras Marruecos sigue defendiendo su actuación ante la crisis, autocalificándose de socio "fiable", y el Gobierno también defiende que lo ocurrido fue fruto de la "desinformación" y no una estrategia orquestada, The Washington Post relata cómo varios inmigrantes les explicaron que en el lado de la frontera marroquí la vigilancia era "laxa" y cruzaron de forma sorprendentemente fácil al otro lado. "Al Gobierno marroquí no le importo que cruzara", cuenta uno de ellos, que explica que sólo vio "violencia en los agentes españoles". Otro de ellos, que cruzó días antes de la llegada masiva del viernes, contó al corresponsal su estupor ante la facilidad para pasar: "Fue raro, no entiendo que nadie nos parara".

Otro medio internacional, el alemán Der Spiegel, publica el relato de varios inmigrantes que llegaron el pasado jueves y viernes, desde "direcciones diferentes". Sus historias son coincidentes: la Policía no los detuvo sino que les instó a cruzar e incluso los guió al grito de "¡playa, playa, playa!". En la valla, los agentes miraban hacia otro lado e incluso en algunos momentos llegaron a empujar a la gente. "Nos golpearon para obligarnos a ir a España", explicó uno de ellos al corresponsal.

La versión marroquí, plenamente asumida por el Ejecutivo español, es radicalmente distinta. El ministro del Interior difundió el domingo unas declaraciones en las que achaca lo ocurrido a "la explotación sesgada del espacio digital, la promoción de información engañosa, el papel de las bandas de trata de personas y las interpretaciones erróneas de los datos legales y administrativos, que apuntaban a la ilusión de la posibilidad de acceder al espacio europeo con facilidad y sin consecuencias", en alusión a la sentencia del Supremo de hace días sobre las devoluciones en caliente.

Sobre su gestión, afirma que las autoridades tomaron un "enfoque proactivo e integral, aumentando los grados de vigilancia y movilización, mejorando la preparación de varios intereses de seguridad y autoridades territoriales e intensificando el control terrestre y marítimo".