SOS de los empresarios de Ceuta en esRadio: "Nadie quiere ir a un sitio donde pueda sentirse inseguro"

Mientras el Gobierno defiende que Ceuta ha recuperado la normalidad tras la crisis migratoria que estalló la pasada semana, la presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta, Arantxa Campos, ha asegurado este lunes en La noche de Cuesta, de esRadio, que la ciudad sigue muy lejos de esa situación.

De hecho, la principal inquietud de los empresarios pasa ahora por evitar que se repita un episodio similar. Según ha contado Campos, el Comité Ejecutivo de la Organización se ha reunido este lunes para estudiar medidas con las que paliar el impacto económico de la crisis, pero también para reclamar actuaciones que refuercen la frontera.

"En el año 2021 pasó exactamente igual y la gente pasó por ese mismo espigón que debería estar ya arreglado. Pero es que por ese espigón, siempre y cuando Marruecos quiera llenar su playa de gente en la parte de la frontera, van a poder seguir entrando sin ningún tipo de problema", ha advertido. Por ello, la presidenta ha sostenido que "el Gobierno lo que debe hacer es hacerse fuerte en esa frontera y no permitir que nadie entre por ahí".

Volviendo a la imagen actual de la ciudad, días después de la entrada masiva de más de 80.000 inmigrantes, Campos ha rechazado que pueda hablarse de una vuelta a la normalidad, como sí defiende el Gobierno. "Esto ni muchísimo menos. La normalidad no ha llegado", ha afirmado, antes de explicar que todavía permanecen "cinco o seis mil personas" en Ceuta y que "no tiene pinta de que se vayan a ir".

Desde el punto de vista empresarial, ha asegurado que el impacto se está notando en varios frentes. El primero, el cierre de numerosos negocios durante los primeros días de la crisis, especialmente el pasado jueves y viernes. Aunque el centro de la ciudad ha recuperado "la normalidad, entre comillas", ha precisado que todavía hay empresas que no pueden abrir porque están situadas en zonas donde continúan concentrados inmigrantes ilegales "que no están controlados".

A ello ha sumado la cancelación de la Feria de Ceuta, la semana grande de la ciudad. Campos ha explicado que muchas familias han adelantado sus vacaciones y se han marchado, mientras que también se ha perdido buena parte del turismo que cada año aprovecha esas fechas para regresar a la ciudad o visitar a familiares.

Según ha indicado, algunos hoteles ya acumulan cerca de 200 cancelaciones y teme que el efecto se prolongue durante el resto del verano. "Toda la gente que iba a venir de vacaciones a Ceuta ya no va a ir", ha afirmado.

"Y luego lo que nos queda por venir, porque la imagen que hemos dado a todo el país y yo creo que a todo el mundo es de una ciudad que no es segura y nadie quiere ir a un sitio donde pueda no sentirse seguro", ha lamentado la presidenta de la Confederación en esRadio.