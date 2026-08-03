Vivas alerta de que entre 3.000 y 5.000 inmigrantes siguen en Ceuta tras la entrada masiva

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas ha estimado que entre 3.000 y 5.000 personas migrantes permanecen en la ciudad autónoma cuatro días después de la entrada masiva desde Marruecos. Vivas ha señalado que la situación todavía no ha regresado a la "normalidad" y ha reclamado medidas para evitar que un episodio similar pueda repetirse.

El dirigente ceutí ha explicado en declaraciones a Telecinco que la ciudad sigue afectada por lo ocurrido durante la llegada masiva de personas desde Marruecos. Según ha indicado, la situación actual no es la misma que la registrada durante el jueves y el viernes, aunque considera necesario adoptar medidas en distintos ámbitos.

Medidas para evitar que vuelva a ocurrir

El presidente de Ceuta ha afirmado que la "integridad territorial" de España se vio "violentada" en la ciudad autónoma mediante una "avalancha de 80.000 personas", una cifra que, según ha señalado, equivale prácticamente a la población de Ceuta.

Vivas ha explicado que la situación generó entre los ciudadanos "angustia", "temor" y una sensación de "impotencia" y "miedo" que, según sus palabras, continúa presente en el estado de ánimo de la población.

El presidente ceutí ha insistido en que deben adoptarse medidas "en muchos sentidos" para impedir que se repita una situación similar a la vivida durante esos días.

Preocupación previa por los movimientos detectados

Juan Jesús Vivas ha señalado que su Gobierno ya mantenía una "preocupación manifiesta" antes de la entrada masiva desde Marruecos. Según ha explicado, se habían producido "movimientos" que indicaban la necesidad de adoptar medidas excepcionales.

Entre las medidas planteadas, el presidente de Ceuta ha mencionado la posibilidad de contar con un "mando único" al amparo de la Ley de Seguridad Nacional ante una situación de estas características.

Vivas ha recordado que antes de la llegada masiva llegaron a entrar en la ciudad entre 1.800 y 2.000 personas a nado, un hecho que, según ha indicado, llevó a su Gobierno a plantear la necesidad de reforzar la respuesta.

Cuatro días después de la entrada masiva desde Marruecos, el presidente de Ceuta sostiene que la ciudad continúa afrontando las consecuencias de lo sucedido. Aunque ha destacado que el escenario actual no es el mismo que durante los momentos de mayor llegada, ha señalado que todavía quedan miles de personas migrantes en la ciudad.