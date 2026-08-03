Zapatero pide al juez atar en corto a la UDEF en la investigación de sus cuentas

José Luis Rodríguez Zapatero ha reclamado al juez que limite el alcance de la UDEF al analizar sus cuentas bancarias. El expresidente del Gobierno considera que permitir a la Policía ampliar por iniciativa propia la información financiera que recabe abre la puerta a una investigación "prospectiva" y puede suponer una vulneración de derechos.

En un nuevo recurso presentado ante el juzgado, la defensa del exlíder socialista solicita que cualquier información adicional que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal quiera obtener requiera antes autorización judicial. El objetivo es eliminar el apartado del auto que permite a los investigadores "ampliar la información que se considere pertinente sobre los referidos productos".

Zapatero no cuestiona que el juez solicite información bancaria. De hecho, su defensa sostiene que esa diligencia "podrá desvanecer la tesis policial central, altamente elucubrativa, de que habría todo un elenco de sociedades mercantiles que habrían servido para canalizar pagos" hacia el expresidente. Lo que sí discute es el margen concedido a la UDEF para ampliar la investigación sin un control previo del magistrado.

El recurso también pone el foco en el alcance de la documentación reclamada. Además de las cuentas de Zapatero, el juez ha solicitado información sobre las de sus hijas, su secretaria y el empresario Julio Martínez Martínez. La defensa considera excesivo que también se requieran las "comunicaciones internas" entre el banco y sus clientes y rechaza que el análisis abarque desde 2020 hasta la actualidad, al entender que va "más allá del período de investigación".

Según expone el escrito, "los hechos que la UDEF pretende cotejar" afectan a movimientos bancarios que "se extenderían como máximo hasta diciembre de 2025 en algunos casos", por lo que, a juicio de la defensa, no se justifica pedir información posterior a esa fecha.

El recurso sostiene además que la diligencia ordenada supondría obtener "una fotografía financiera completa de seis años y medio de la vida de seis personas físicas –entre ellas las dos hijas de mi representado, su secretaria y una tercera persona ajena al procedimiento– y de trece mercantiles".

Zapatero también advierte del riesgo de que esa información acabe trascendiendo públicamente. Su defensa alude al "patrón acreditado" de publicación en algunos medios de documentación incorporada a la causa, como las agendas del expresidente, y sostiene que la información bancaria solicitada "comporta un riesgo real y no hipotético de exposición pública de datos íntimos ajenos" a la investigación.

Aunque comparte que toda la documentación quede incorporada a una pieza reservada, considera que el filtrado de la información sensible no debe depender únicamente de la UDEF. Por ello, pide que esa tarea recaiga en el letrado de la Administración de Justicia.