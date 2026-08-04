AUGC de Ceuta exige la dimisión de Marlaska: "Nos cuesta creer que nos haya sorprendido a todos"

La situación en Ceuta empieza a estabilizarse después de la crisis migratoria de la pasada semana, aunque todavía está lejos de darse por cerrada. Así lo ha explicado este martes Rachid Sbihi, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Ceuta, durante una entrevista en La noche de Cuesta, de esRadio.

Según ha trasladado, la imagen actual es muy distinta a la de los primeros momentos de la crisis, cuando llegaron de golpe "entre 60.000 y 100.000 personas". Aun así, insiste en que la normalidad todavía no ha regresado del todo.

"Los primeros días la ciudad se encontró en un estado caótico", ha explicado, al recordar que los efectivos desplegados en Ceuta quedaron completamente desbordados hasta la llegada de los refuerzos. Ahora, asegura, la situación "va recobrando la normalidad", aunque subraya que todavía "queda mucho trabajo por hacer".

En este sentido, el portavoz de AUGC ha señalado que sigue existiendo "una bolsa importante de inmigrantes" repartidos entre asentamientos en los montes y algunas barriadas del extrarradio. Según ha indicado, muchos de los que llegaron no han regresado ni prevén hacerlo "de forma voluntaria".

Respecto a las explicaciones ofrecidas por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha negado la existencia de informes del CNI sobre la invasión a Ceuta, Sbihi ha asegurado que en la asociación les "llama poderosamente la atención" que una llegada masiva de estas dimensiones pudiera producirse sin que nadie la anticipara. "Nos cuesta creer que en 48 horas hayamos sufrido esta avalancha humana y que nos haya sorprendido a todos. Alguien debería dar explicaciones al respecto", ha afirmado.

En ese contexto, ha recordado que AUGC lleva tiempo reclamando la dimisión del ministro del Interior. "Alguien debería dar explicaciones al respecto. Nosotros hemos pedido la dimisión del ministro Marlaska, pero no ahora, la llevamos pidiendo las últimas semanas porque no entendemos cómo puede mantener en el cargo a la directora general de la Guardia Civil, y como decimos, hemos pedido y pedimos la dimisión del ministro, porque entendemos que no puede permanecer en el cargo ni un minuto más ante estos últimos acontecimientos", ha dicho.

Sbihi también ha hablado de que la presión emocional que están sufriendo los agentes está siendo muy elevada y ha destacado especialmente la situación de los guardias civiles del Servicio Marítimo, del GEAS y de la Policía Judicial, que han tenido que intervenir en la recuperación e identificación de los cadáveres. "Se encuentran en una situación de shock emocional muy importante", ha señalado.

Preguntado por la idea de que vuelva a producirse otra entrada masiva de inmigrantes en los próximos días, tal y como apuntan algunas informaciones, el portavoz de AUGC ha lanzado un mensaje de tranquilidad. "Deseamos hacer mucho llamamiento a la calma", ha afirmado, antes de reconocer que las redes sociales tienen un gran poder de difusión. "Si me permite una opinión personal, yo dudo mucho de que se vuelva a repetir una avalancha de esta envergadura después de habernos encontrado en nuestras costas alrededor de 100 cadáveres".

Por último, preguntado por las informaciones que apuntan además a que entre las personas que permanecen en Ceuta podría haber individuos investigados por su posible vinculación con el yihadismo, ha asegurado que la AUGC no dispone de información al respecto. No obstante, ha reconocido que, tras la entrada de "miles y miles de personas", su impresión es que "suponemos que habrá entrado de todo, lo mejor de cada casa".