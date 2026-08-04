Cerdán y Koldo disfrutaron de un coche de Servinabar que fue multado por "exceso de velocidad"

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reflejan en un informe que el exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, y el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán disfrutaron de un coche de alquiler sufragado por la empresa del socio de Cerdán y que el vehículo fue sancionado con multas de tráfico.

El informe patrimonial de Santos Cerdán refleja que el exsecretario general socialista y algunos miembros de su familia habrían disfrutado de unos beneficios, entre los años 2015 y 2024, que ascenderían a al menos 323.178 euros. Las fuentes de ingresos no declaradas hacen referencia a "ingresos en efectivo de origen aparentemente desconocido", "reducción de gastos con tarjeta y disposiciones de efectivo a partir de 2019" y los ingresos en efectivo realizados por Koldo y su mujer para abonar las cuotas del renting de un vehículo.

"Continuando con los bienes disfrutados por Santos sufragados por la mercantil Servinabar, del análisis de los dispositivos electrónicos intervenidos se han hallado indicios que pondrían de manifiesto la utilización por parte de Santos y Koldo de, al menos, un vehículo de renting contratado por Servinabar", señala el informe de la UCO sobre el patrimonio de Cerdán.

"Ahondando en este asunto, en los dispositivos intervenidos a Antxón han sido localizadas diversas notificaciones de sanciones de tráfico impuestas a dos vehículos de la marca KIA y modelo Sportage", añade. Los agentes relatan que el 28 de abril de 2017, Antxón Alonso, socio de Cerdán, envió a Koldo dos mensajes con imágenes correspondientes a una sanción de tráfico cometida por el Kia Sportage el 18 de febrero de 2017 en la A62 a su paso por el término municipal de Torquemada (Palencia).

"Analizada la información de los productos financieros relacionados con Santos, el día 18 de febrero de 2017 a las 18:34 horas realizó un pago con tarjeta en una estación de servicio de la localidad de Villaquirán de los Infantes (Burgos). Cotejada la distancia entre el lugar de la infracción cometida con el Kia Sportage y la estación de servicio en la que Santos pagó con su tarjeta, se ha averiguado que ambos puntos distan 37,6 kilómetros, los cuales se tardaría alrededor de 21 minutos en recorrer en coche. Por lo tanto, si la infracción de tráfico se cometió a las 18:08 horas y el pago con tarjeta se efectuó a las 18:34, entre ambos eventos pasaron 26 minutos, espacio de tiempo compatible con que Santos fuera en el vehículo y realizase el pago en el mencionado establecimiento", señala la UCO.

Por otro lado, el 30 de noviembre de 2016 Antxón recibe también una notificación que le informaba de una infracción por "exceso de velocidad" cometida por el mismo vehículo en la NA-660 a su paso por la localidad de Milagro (Navarra).

Sobre esta infracción la UCO precisa que en los dispositivos analizados de Koldo se encontró una conversación en la que el 15 de noviembre (fecha en la que se produce la infracción de tráfico) informa a una tercera persona de que Cerdán se encuentra dentro de "la estrella". Según la UCO podría tratarse de una cafetería con el mismo nombre en Pamplona.

"Al igual que en el caso anterior, considerando que la infracción fue cometida a las 08:57 horas del día 15 de noviembre de 2016, y que el contacto de Koldo afirmó haber visto a Santos a las 10:00 de ese mismo día en un establecimiento de Pamplona, el tiempo que se emplea en viajar en coche entre los dos puntos es de aproximadamente 55 minutos, por lo que resulta factible que Santos pudiera haber salido en el citado vehículo desde Milagro -localidad de residencia del investigado-, para acudir al establecimiento mencionado donde le habrían visto en el interior", refleja la UCO.