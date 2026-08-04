Ceuta teme un nuevo asalto masivo entre rumores de que se prepara para el 15 de agosto

La vicepresidenta del Gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta, Kissy Chandiramani, ha confesado que cree que en cualquier momento podría producirse un nuevo asalto masivo de inmigrantes desde Marruecos. "El temor existe", ha señalado durante una entrevista concedida al programa La Mañana de Andalucía de Canal Sur Radio.

"Ya es la segunda vez y, si Marruecos quiere, esto se repetirá", ha argumentado. Será, ha añadido, "cuando ellos quieran". Chandiramani ha abogado por "un cambio en la gestión de la frontera" para dar solución a esta situación. "No debe quedarse así", ha aseverado, "estaríamos abocados a que se repitiese cada vez que hubiera cualquier incidente o malentendido con el país vecino".

La situación actual en la ciudad es "grave", ha señalado. Entre 3.000 y 5.000 irregulares continúan "deambulando por la calle". Y, en estos momentos, "hay más personas fuera que dentro del CETI". Cabe recordar que tiene capacidad para algo más de 500 personas y se cerró el acceso cuando ya albergaba cerca de 800.

El Gobierno ceutí tiene puestas sus esperanzas en la reunión de este martes de los ministros de Interior de la Unión Europea para abordar la evolución de la crisis migratoria. "Un atentado a la integridad territorial", según lo ha calificado Chandiramani, que influencers marroquíes estarían alentando a repetir desde sus redes sociales.

¿Amenaza real o estrategia de Marruecos?

Eso es —al menos— lo que circula por las redes y afirman algunos medios de comunicación. Fuentes de la Guardia Civil confirman a Libertad Digital que "se está verificando la información" acerca de la posible convocatoria de una nueva entrada masiva de inmigrantes a España por la frontera de Ceuta, el próximo 15 de agosto.

No obstante, también apuntan que podría formar parte de la estrategia de Marruecos para "desviar la atención". Una hipótesis que encaja con la difusión de informes que responsabilizan a Argelia de estar tras la organización del asalto a Ceuta registrado el pasado jueves, mientras oficialmente Marruecos culpa al Tribunal Supremo y al Gobierno español.

El Ministerio de Exteriores marroquí se aferra a que días antes de que llegaran a nado decenas de miles de inmigrantes irregulares a Ceuta avisaron a España de que la decisión del TS de prohibir las devoluciones en caliente de aquellos que llegaran a la costa de esta manera, por la laguna legal que encontró en la Ley de Extranjería, debilitaba su política migratoria.

"Lo que pasó el 8 de julio es que un juez español desactivó el elemento disuasorio", ha trasladado a los medios. Para Marruecos la responsabilidad es "compartida". "No actúa bajo presiones, ni chantaje, ni contrapartida" y "si alguien piensa que va a ceder", ha asegurado un portavoz en un encuentro con la prensa, "es que no conoce el Marruecos de Mohamed VI".