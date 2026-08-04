El Gobierno asegura que la mayoría de los inmigrantes ya han sido devueltos mientras reparten comida en Ceuta

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha asegurado que "la práctica totalidad" de los inmigrantes que cruzaron de forma irregular a Ceuta el pasado 30 de julio ya ha sido retornada a Marruecos, al tiempo que unas 2.000 personas recibían por primera vez alimentos básicos en la playa del Trampolín, donde permanecen concentrados numerosos inmigrantes desde el inicio de la crisis.

En un comunicado, el departamento que dirige José Manuel Albares ha subrayado que la reciente sentencia del Tribunal Supremo "detalla el procedimiento a seguir con quienes acceden por mar, pero nada más" y ha recalcado que "no modifica la Ley de Extranjería, no declara ilegal el rechazo en frontera, no abre ninguna vía de entrada y no impide el retorno".

El Ministerio también ha reiterado que entrar de forma irregular en España a través de Ceuta o Melilla no da derecho a permanecer en el país, viajar por territorio nacional ni circular por Europa, además de advertir de que este tipo de cruces supone "un riesgo grave para la vida".

Asimismo, ha defendido que la futura barrera de contención marítima de 500 metros en el espigón del Tarajal será compatible con la sentencia del Supremo y con la práctica de los retornos.

Entrar irregularmente en España a través de Ceuta o Melilla no da derecho a permanecer en el país, ni a viajar a la Península, ni a circular por Europa. Y supone un riesgo grave para la vida. Ninguna sentencia ha cambiado eso. 🔗 https://t.co/utvTM89TrD pic.twitter.com/W4bcwKaR4d — Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación (@MAECgob) August 3, 2026

Exteriores ha recordado además que Ceuta y Melilla cuentan con un "régimen de control único", con un doble filtro: el control fronterizo con Marruecos y un segundo control Schengen para salir de las ciudades autónomas por vía marítima o aérea. "Nadie embarca sin identificarse ante la Policía Nacional", ha señalado.

Por último, el Ministerio ha querido desvincular la crisis migratoria del proceso extraordinario de regularización aprobado este año por el Ejecutivo, al precisar que solo se aplica a personas que ya residían en España antes del 1 de enero de 2026, por lo que quienes cruzaron la semana pasada quedan excluidos.

Primer reparto de alimentos desde el inicio de la crisis

Mientras continúan los retornos, alrededor de 2.000 inmigrantes, según datos de la Policía Nacional, han recibido alimentos básicos en la playa del Trampolín, en lo que constituye el primer reparto de víveres desde que comenzó la crisis migratoria el pasado jueves.

La distribución ha sido organizada por Cruz Roja y la Federación Sur Acoge, que han entregado de forma racionada pan, leche, galletas, agua, latas de atún y productos de bollería. La Policía Nacional ha supervisado el reparto para mantener el orden y evitar incidentes.

Los inmigrantes, en su mayoría de origen subsahariano, han permanecido sentados esperando su turno y, tras recibir los alimentos, han regresado a la playa para comer.

Testimonios de quienes esperan pedir asilo

Entre ellos se encuentra Genesis, un ciudadano nigeriano que explicó a Europa Press que llegó hace seis días con la intención de solicitar asilo. Relató que ya intentó cruzar el año pasado sin éxito y que llevaba cuatro meses en Marruecos esperando una nueva oportunidad.

Preguntado por sus expectativas, aseguró que espera que España acepte su solicitud, ya que no contempla regresar ni a Marruecos ni a Nigeria.

También Malik Alher, de origen sudanés, afirmó haber solicitado asilo y expresó su deseo de aprender español, vivir en Madrid y trabajar en un supermercado. Además, agradeció la ayuda recibida tras asegurar que había pasado hasta cinco días sin comer.