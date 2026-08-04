El "Gran Marruecos": el plan expansionista de Mohamed VI que amenaza a España y África

La invasión ilegal de más de 60.000 inmigrantes llegados desde Marruecos a Ceuta y Melilla ha puesto de nuevo sobre la mesa el plan expansionista del rey Mohamed VI sobre varios enclaves españoles que el país vecino tacha de "territorios ocupados". Una operación que ha puesto en jaque a España y que podría ser parte del "Gran Marruecos", el proyecto imperialista nacido el siglo pasado que busca anexionar ambas ciudades autónomas españolas, el islote Perejil, el Sáhara Occidental, Canarias, Mauritania y parte de Malí.

Este concepto del "Gran Marruecos" no es nuevo, pero ha cobrado mucha fuerza durante el reinado de Mohamed VI. Se trata de una aspiración histórica del país vecino que plantea la ampliación de sus fronteras más allá de los límites actuales, incluyendo territorios que Rabat considera propios por razones históricas, culturales o geográficas. En ese marco, tanto Ceuta como Melilla son señaladas constantemente como enclaves pendientes de "descolonización".

Para terminar apropiándose de estos territorios españoles, Marruecos maniobra constantemente para elevar su influencia político-religiosa mediante proyectos como macrocentros islámicos y, al mismo tiempo, poniendo en jaque las fronteras españolas, como ocurrió la semana pasada en Ceuta, sumadas a otros intentos de invasión como en el año 2022 en la valla de Melilla y en 2021 también en Ceuta, donde 8.000 inmigrantes cruzaron ilegalmente a España en 48 horas. Y tampoco se puede olvidar la invasión marroquí del Sáhara Occidental en el año 1975, cuando 350.000 civiles con unidades militares armadas camufladas tomaron el territorio, por aquel entonces español.

Marruecos ya ha conseguido el Sáhara

Un plan expansionista que les ha llevado a adueñarse de este Sáhara Occidental en el año 2021, cuando Marruecos consiguió los apoyos para que fuese reconocido como territorio alauí sumado a la rendición del Gobierno de Pedro Sánchez ante Mohamed VI en el marco del espionaje de Pegasus. Algo que ha alimentado aún más el afán de conquista.

En este sentido, en un informe reciente, el CEU Cefas alertó de las "violaciones de fronteras" y las "ambiciones expansivas" de Marruecos en España. Los investigadores apuntaron al "peso enorme y creciente en ambas ciudades de sustrato marroquí-musulmán" debido a la islamización creciente en ambas provincias costeras, donde según el informe, los musulmanes ya son mayoría entre niños y jóvenes. De hecho, más del 80% de los recién nacidos en Ceuta y Melilla tiene nombres musulmanes. Algo que, sumado a la presión migratoria de Marruecos, podría ser clave para robar ambos territorios a España.