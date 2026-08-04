El "infierno" vivido en Ceuta contado por un médico: "Que ahora digan que no ha pasado nada es un auténtico insulto"

Frente al discurso del Gobierno sobre una crisis ya resuelta gracias a la colaboración de Marruecos, uno de los sectores más afectados por la emergencia sufrida ante la entrada de decenas de miles de inmigrantes, el de los médicos, ha relatado el "infierno" vivido en Ceuta y la dejadez de las autoridades ante una situación crítica.

En una entrevista en Es la Mañana de Federico, de esRadio, el presidente del Sindicato Médico de Ceuta, Enrique Roviralta, ha denunciado que no contaron con la ayuda del Ministerio de Sanidad alertando, ademas, de que "habían advertido los días previos" de lo que estaba pasando. Agentes de la Guardia Civil, ha señalado, ya habían advertido de que estaban "pasando unas 200 personas a nado" a diario y ya reclamaron que "era necesaria la activación de la emergencia estatal". "No nos hicieron ningún caso", ha denunciado, contando que el protocolo se redujo a suspender las vacaciones de los médicos.

Los trabajadores de los hospitales, ha contado, se vieron esos días "absolutamente desbordados, solos, sin dormir" y "terminaban llorando ante la impotencia, la frustración y el estado emocional". Tras momentos en que se han multiplicado por diez las asistencias sanitarias, desde Sanidad, ha denunciado, se ha dicho "que no hubo colapso" y al mismo tiempo "nos felicita". A juicio de Roviralta, Mónica Garcia "debería haber acudido" a ver el problema en las calles y a aplicar el protocolo que se debería haber hecho desde la anterior crisis, la de 2021.

El médico ha recordado que Ceuta en sí ya es una zona de difícil cobertura, con un único hospital universitario y uno militar cerrado que a juicio de su sindicato debería haber quedado "como reserva estratégica". Hoy se ha convertido en una morgue donde se albergan los más de 80 cadáveres de los inmigrantes fallecidos por ahogamiento o avalanchas: "Lo que era para dar vida es ahora para recoger muertos". No habrá autopsias para ellos, ha señalado, ante la presencia en la ciudad de sólo cuatro forenses.

El médico ha denunciado cómo cuando en un área de potencial desastre finalmente la catástrofe se ha venido encima "ni Defensa ni Sanidad se han coordinado" y ha señalado entre los errores que se debería "haber desplegado un hospital de campaña" en la propia playa, "previendo lo que se venía encima", porque ante aplastamientos o ahogamientos los primeros momentos "son de oro". Y ha insistido en que se podia haber previsto dado que desde días antes "se veía una columna de personas dirigiéndose a Ceuta".

"Un colapso total"

A su juicio, "debería haber una investigación sobre por qué" no se ha desarrollado desde Sanidad "un protocolo para catástrofes". "Aquí ha habido un colapso total", ha denunciado, recordando que en la ciudad hay cuatro traumatólogos mientras se habla de 7.000 menores en Ceuta y se continúa viendo "deambulando por el monte a numerosos ciudadanos de Marruecos y subsaharianos".

El médico ha relatado entre otras historias de las últimas horas cómo se han producido "múltiples atenciones médicas" en la calle, fuera de Urgencias, "porque fue una avalancha" y el ingreso "por humanidad" de un hombre con la mandíbula rota ante la incapacidad de tramitar su atención por un especialista en la península.

"Estamos viendo un auténtico dislate", ha señalado recordando cómo en esta situación de "caos sanitario completo" los habitantes de Ceuta no han acudido a sus consultas por miedo. "Que ahora digan poco menos que no ha pasado nada es un auténtico insulto a la profesión de tantos médicos, enfermeros, técnicos que se han dejado auténticamente la piel. Gracias a su vocación, se ha podido atender lo inhumanamente posible".