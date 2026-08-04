El juez Peinado autoriza devolver a la Fiscalía Europea un expediente de Barrabés del caso Begoña Gómez

El juez Peinado ha enviado a la Fiscalía Europea uno de los expedientes del empresario Juan Carlos Barrabés con la empresa pública Red.es después de que la Fiscalía lo solicitase por encontrarse fuera de la causa principal por la que se investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

"Aceptar la Avocación de la Fiscalía Europea del conocimiento de los hechos objeto de la presente pieza separada, relativo al expediente de Red.es 044/20-ED, Servicio de Oficina Acelera Pyme-Servicio de Apoyo y Asesoramiento, a la que se remitirá testimonio de la presente pieza separada", señala el escrito del juez Peinado fechado a 27 de julio y al que ha tenido acceso Libertad Digital.

Por su parte, la Fiscalía Europea acordó días antes, el 17 de julio, "avocar la Pieza Separada de las Diligencias Previas 1146/2024 del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid exclusivamente respecto de los hechos y delitos a los que se hace referencia en los fundamentos jurídicos de este Decreto relativos a la adjudicación de los contratos de la entidad pública Red.es a la UTE Innova Next SLU-Escuela de Negocios The Valley en expediente de Red.es 044/20-ED. Servicio de oficina Acelera Pyme-Servicio de apoyo y asesoramiento".

La Fiscalía Europea recuerda que el juez Peinado abrió una pieza separada que tenía como objeto de investigación el mencionado expediente de Red.es 044/20-ED argumentando que "los hechos de la presente pieza separada no tienen nada que ver con el procedimiento principal TJU 1146/2024. y que a la vista del informe de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid se están pendiente de acordar las medidas de investigación que se consideren adecuadas para el esclarecimiento de los hechos".

De esta manera, la Fiscalía considera que ese expediente ha quedado fuera de la causa causa principal del caso Begoña Gómez, que continúa por Tribunal de Jurado, por lo que "en consecuencia, resulta procedente ejercitar de nuevo el Derecho de Avocación de esta Fiscalía Europea por los mismos motivos y razones esgrimidas en su día a las que se une la constatación de que el referido expediente ha quedado fuera de las diligencias del Juzgado, no ha sido objeto de valoración ni sobreseimiento en las mismas, sino que ha dado lugar a la apertura de una pieza separada distinta en la que se está pendiente de acordar las diligencias de investigación que puedan resultar oportunas a raíz del informe de la Fiscalía Provincial de Madrid".