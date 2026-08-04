Iustitia Europa denuncia ante la Unión Europea la invasión de Ceuta y recrimina la postura de países como Italia

El partido Iustitia Europa ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea, el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo con el objetivo de exigir que se investigue la invasión que tuvo lugar en la frontera de Ceuta y por la respuesta que han ofrecido las instituciones europeas y algunos estados miembros.

"Se denuncia ante las instituciones de la Unión Europea competentes los hechos e Iustitia Europa insta igualmente a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea a promover una investigación sobre los hechos ocurridos en Ceuta, analizando las posibles responsabilidades derivadas de la utilización de los flujos migratorios como instrumento de presión contra un Estado miembro y la respuesta ofrecida por las instituciones europeas y los distintos gobiernos nacionales", señala la denuncia del partido político a la que ha tenido acceso Libertad Digital.

En una nota de prensa, Iustitia Europa sostiene que la entrada masiva de cerca de 70.000 personas en territorio español desde Marruecos "no puede calificarse como un fenómeno migratorio espontáneo, sino como una actuación de extraordinaria gravedad que afectó a la soberanía nacional, a la seguridad de España y a una frontera exterior de la Unión Europea".

Además, en la nota se precisa que, a pesar de que se reconoció públicamente que Ceuta había sido objeto de un "ataque", algunos países europeos optaron por plantear medidas restrictivas a los españoles antes que señalar a Marruecos. "La formación considera que esta respuesta resulta incompatible con los principios de solidaridad, cooperación leal y protección de las fronteras exteriores sobre los que se fundamenta la Unión Europea", explican.

El pasado 31 de julio la Audiencia Nacional abrió diligencias previas para investigar los hechos relacionados con la invasión y pidió información a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCRIF CENTRAL) para averiguar si este movimiento se trató de una "acción concertada".

la Audiencia Nacional solicitó que se les informase de "si nos encontramos ante una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal y de cuantos elementos de identificación de quienes hubieran podido participar en tales acciones, de tener alguna constancia sobre ello.