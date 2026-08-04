Jupol alerta de que "una decena de yihadistas" ha entrado en la invasión de Ceuta y aún siguen en España

La retórica del Gobierno de Pedro Sánchez minimiza el calado de las consecuencias de la invasión a Ceuta, pero la realidad es distinta. Y es que según el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol, al menos una decena de yihadistas habrían cruzado las fronteras españolas.

En esRadio, Laura García, portavoz de este sindicato, ha afirmado que "es posible que en estos momentos haya una decena de yihadistas que han entrado". Es más, según García, son terroristas "que fueron ya condenados en España y expulsados a Marruecos y que han vuelto".

"Tenemos unos servicios de información, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, unidades de élite que hacen muy bien su trabajo, y que acaban de detectar a estos invasores en nuestra tierra", ha afirmado. Asimismo, ha recordado que las excusas del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la supuesta inexistencia de informes que advirtieran de la posibilidad de semejante invasión es inverosímil. Según García no es posible cuestionar la labor de los agentes de información, pues no han tardado en identificar la infiltración de yihadistas. "Nosotros no podemos dudar de ellos porque los han vuelto a detectar, saben que están aquí, ahora mismo los están buscando con todo su esfuerzo sobre el terreno", ha explicado.

Ceuta abandonada

Por otro lado, ha confirmado que los agentes se hallan "repasando los vídeos que hay por redes y cámaras de vigilancia para intentar localizarlos, proceder a su detención y, lógicamente, ponerlos a disposición judicial".

Sobre las versiones que, desde el Gobierno, tratan de reducir los riesgos y las consecuencias de esta invasión, García ha aseverado que "la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad es un nuevo ejercicio de propaganda política". Ha manifestado que la incorporación de la denominada frontera flotante es inútil, pues no se acompaña de "ni un policía más, no aumenta materiales y vuelve a demostrar que siguen sin afrontar el verdadero problema de la inmigración irregular".

También ha señalado la hipocresía de Grande-Marlaska, que llegó a afirmar que España "es un referente en la lucha contra la inmigración". Laura García ha recordado que "hace seis días nos acaban de invadir 72.000 personas, y la crisis continúa porque están muy lejos de llegar a la normalidad, ya que el CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) está completamente saturado y esto genera problemas de seguridad". En ese sentido, ha comentado que el miedo se ha adueñado de las calles. "Hay comercios que siguen cerrados por miedo a los saqueos; hemos tenido que ver a los militares a las puertas de los grandes establecimientos para evitarlos".

Ha concluido solicitando al Gobierno una reforma de la Ley de Extranjería que ponga remedio al problema. "Hay que reformarla con urgencia y conseguir un acuerdo de readmisión", ha dicho.