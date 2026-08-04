La Guardia Civil ha puesto en marcha este martes una oficina especial en Ceuta para recoger denuncias por desaparición de inmigrantes que intentaron acceder a España durante la entrada masiva registrada la pasada semana, después de que al menos 44 personas permanezcan en paradero desconocido, según han informado fuentes policiales a EFE.

El punto de atención, ubicado en las dependencias de Aduanas de El Tarajal, centralizará toda la información facilitada por familiares y allegados con el objetivo de agilizar las labores de localización e identificación. La oficina permanecerá abierta de 8.00 a 21.00 horas y las denuncias también podrán presentarse a través del correo electrónico habilitado por la Guardia Civil: ce-cmd-ceuta-pjlaboratorio-identificacion@guardiacivil.org.

Aportar el mayor número de datos

Este canal permitirá gestionar de forma ordenada y confidencial las comunicaciones relacionadas con las desapariciones contribuyendo a agilizar las gestiones.

Para facilitar la identificación, se solicita que los denunciantes aporten el mayor número posible de datos, como una descripción física detallada, cicatrices, tatuajes, intervenciones médicas, objetos personales, vestimenta que llevaban o cualquier otra información que pueda resultar útil.

🚨 PERSONAS DESAPARECIDAS EN CEUTA | Se ha habilitado una #oficina y un canal de #denuncias para #personasdesaparecidas en #Ceuta |

​📍 Presencial: Aduanas de El Tarajal :08:00 a 21:00 h.

📧 Email: ce-cmd-ceuta-pjlaboratorio-identificacion@guardiacivil.org ℹ️ Es importante… pic.twitter.com/TZOQJxoTb0 — Guardia Civil (@guardiacivil) August 4, 2026

Los familiares difunden fotografías en redes sociales

Según las fuentes policiales consultadas por EFE, 44 personas, principalmente jóvenes y menores de edad, siguen sin ser localizadas desde la entrada masiva del pasado jueves.

Los familiares están recurriendo a medios de comunicación de Ceuta y Marruecos, así como a las redes sociales, para difundir fotografías y números de teléfono con la esperanza de obtener alguna información sobre su paradero.

Entre los desaparecidos figuran Mohamed Afasi, un niño de 9 años natural de Tetuán; Nadia Al-Shiba, de 14 años; Mariam, de 15; Marwa Aheithour, de 16; y Mohamed Riyahi, de 17. La relación incluye también a numerosos jóvenes de entre 18 y 30 años y a Najat El Khanousy, una mujer de 55 años de la que tampoco se tienen noticias.

La cifra de fallecidos asciende a 75

La Delegación del Gobierno en Ceuta ha confirmado el hallazgo de tres nuevos cadáveres desde el lunes, lo que eleva a 75 el número de personas inmigrantes fallecidas tras intentar acceder a la ciudad el pasado jueves.

La mayoría de las víctimas perdieron la vida en las inmediaciones del espigón fronterizo del Tarajal. El Servicio Marítimo de la Guardia Civil mantiene las labores de búsqueda y, según fuentes del instituto armado, no se descarta que el balance continúe aumentando en los próximos días.

Con estas nuevas recuperaciones, la ruta migratoria hacia Ceuta suma ya 105 fallecidos en lo que va de 2026, frente a los 30 cuerpos localizados hasta el pasado miércoles, antes de que se produjera la avalancha migratoria. Los cadáveres recuperados son trasladados al Hospital Militar de Ceuta, donde se practican las correspondientes autopsias.