Unos mil menores siguen en Ceuta y el Gobierno anuncia 25 millones para atenderlos

Este martes el Gobierno de Ceuta ha dado a conocer el número de menores extranjeros no acompañados que están siendo acogidos en la actualidad por la Ciudad Autónoma después de la entrada masiva de inmigrantes que se produjo la semana pasada, explicando que son "un millar aproximadamente".
Del mismo modo, tal y como señala Alejandro Ramírez, portavoz del Ejecutivo de Ceuta, no existe la posibilidad de conocer "una cifra exacta" debido a que las localizaciones de menores aún se están llevando a cabo, por lo que por el momento no se han incorporado todos al sistema de protección. "A día de hoy estamos en un millar aproximadamente. No sabemos dar la cifra exacta, puesto que todavía hay muchos menores por diferentes barriadas y por las calles de nuestra ciudad", ha declarado el portavoz.
Del mismo modo, Alejandro Ramírez ha descrito la situación que vive Ceuta como "muy complicada" y advierte de que en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) los recursos destinados a proteger a los menores están en estos momentos "desbordados". Ha aseverado que "la situación del CETI es totalmente de caos y de desborde, lo cual hace que la situación ahora mismo sea muy insostenible y muy complicada para la ciudad".
25 millones de euros para su atención
El Gobierno liderado por Pedro Sánchez va a destinar una partida extraordinaria de 25 millones de euros para atender únicamente a los menores extranjeros no acompañados que permanecen en Ceuta. Así lo ha anunciado Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, alegando que con este nuevo gasto se demuestra que "el Gobierno de España está acompañando a Ceuta".
Elma Saiz ha detallado que se trata de una partida habilitada desde el Ministerio de Hacienda hacia el Ministerio de Juventud e Infancia. De modo que este último ministerio será el encargado de abonar dicha cantidad a la ciudad de Ceuta para que haga frente a la atención de los menores que se encuentran en su territorio.
Para la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, esta partida "es buena prueba del compromiso, de que el Gobierno de España está acompañando a Ceuta y, por supuesto, también indudablemente poniendo especial énfasis en los más vulnerables", tal y como ha declarado a los medios de comunicación. Asimismo, Elma Saiz ha atacado al Partido Popular por la atención a los menores extranjeros no acompañados, haciendo un llamamiento a la "responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular".
A este respecto ha sido preguntado Alejandro Ramírez, quien ha afirmado que "todo lo que sea financiación para el mantenimiento y el cuidado del programa de menores no acompañados, bienvenida sea". Sin embargo, ha defendido que no es posible determinar si estos recursos serán suficientes para hacer frente a una situación que continúa siendo "muy complicada".