De la Guardia Civil a Marruecos: todos los avisos de la crisis en Ceuta que contradicen la versión de Marlaska

La invasión de más de 70.000 inmigrantes ilegales llegados desde Marruecos a Ceuta y Melilla ha sido la última maniobra de chantaje del rey Mohamed VI al Gobierno de Pedro Sánchez. Una operación que ha puesto en jaque las fronteras de España y que no ha pillado por sorpresa al Ejecutivo socialista, que recibió multitud de avisos de todo tipo de instituciones de que esta entrada masiva de marroquíes podía ocurrir más pronto que tarde. Sin embargo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska sigue insistiendo en que el Gobierno no recibió ningún tipo de aviso que anticipara una entrada masiva en Ceuta de estas características.

Muchos avisos procedieron de las asociaciones de la Guardia Civil, que venían alertando desde hace meses de la creciente presión migratoria sobre la frontera de Ceuta y de la falta de medios para hacer frente a una entrada masiva de inmigrantes. Tras la invasión de la semana pasada, las asociaciones han visto como sus advertencias se han cumplido y han exigido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, un refuerzo urgente de efectivos y recursos para evitar que este tipo de episodios bochornosos vuelvan a repetirse.

Y no solo la Benemérita, los sindicatos de la Policía Nacional también habían avisado reiteradamente de la vulnerabilidad de las fronteras de los enclaves españoles y de la necesidad de reforzar la seguridad. Los portavoces de los sindicatos denunciaron que la presión migratoria no dejaba de aumentar y advirtieron de que cualquier relajación de los controles por parte de Marruecos podía desembocar en una avalancha de entradas irregulares.

Sánchez rechazó coger el teléfono al presidente de Ceuta

Por su parte, el presidente de Ceuta, Juan Vivas, llevaba tiempo reclamando al Ejecutivo socialista una mayor implicación en la defensa del territorio. Según ha podido saber Libertad Digital, Vivas avisó a Moncloa tres días antes de la invasión y Sánchez rechazó ponerse al teléfono.

Y no solo Vivas, el Área de Menores de la Ciudad Autónoma también trasladó su preocupación por la posibilidad de una llegada masiva de menas -menores extranjeros no acompañados-. Los responsables del servicio advirtieron de que los recursos de acogida se encontraban al límite de su capacidad y reclamaron la declaración de una situación de emergencia para evitar el colapso del sistema.

Incluso Marruecos

Incluso las propias autoridades marroquíes aseguran haber avisado a España días antes de que la sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en caliente podía provocar un aumento de la presión migratoria. Según la versión trasladada por Rabat, comunicaron ese riesgo al Gobierno de Sánchez antes de que se produjera la entrada masiva en Ceuta y Melilla.

Y no solo todos estos organismos; Libertad Digital lleva tiempo alertando de que el monarca Mohamed VI utiliza la inmigración como arma de presión y chantaje contra el Gobierno de Pedro Sánchez con maniobras como la invasión de Ceuta y Melilla de la semana pasada. Con un claro objetivo final, poner en jaque las fronteras españolas para robar estos territorios a España. Algo a lo que Sánchez y Marlaska han hecho oídos sordos.