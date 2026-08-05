Las CCAA en pie de guerra por el reparto de menas: Sánchez no convence ni a sus socios

La llegada masiva de inmigrantes a Ceuta y la decisión del Gobierno de distribuir entre las comunidades autónomas a los menores extranjeros no acompañados ha abierto un nuevo frente territorial. Las posiciones de los gobiernos autonómicos son diversas, aunque la mayoría de las comunidades han advertido de que sus sistemas de protección están al límite y han reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez información, financiación y garantías antes de asumir nuevos menores.

El rechazo más contundente llega desde Extremadura. El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández, ha asegurado que la Junta se opondrá "por tierra, mar y aire" al reparto de menores procedentes de Ceuta y utilizará "todos los medios políticos, administrativos e incluso jurídicos" para evitarlo.

Fernández ha recordado que el anterior reparto era voluntario, mientras que el actual mecanismo es obligatorio, y ha asegurado que Extremadura recurrirá "hasta las últimas consecuencias", siempre "dentro de la ley". La Junta ya presentó la semana pasada cinco recursos contenciosos y sostiene que su sistema de protección está próximo al colapso.

También las comunidades gobernadas por el PP han elevado sus críticas al Ejecutivo. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del partido, Alma Ezcurra, ha afirmado que las autonomías populares cumplirán la ley, pero que no asumirán "las consecuencias de la irresponsabilidad del Gobierno". Según Ezcurra, el sistema de protección de menores es "un sistema nacional" y corresponde al Gobierno de España hacerse cargo de la situación.

La posición del PP, sin embargo, se distancia del discurso de Vox. La propia Ezcurra ha marcado distancias con Santiago Abascal y ha defendido que la crisis debe abordarse mediante los mecanismos previstos en la legislación, entre ellos la reagrupación familiar o el retorno de los menores a los servicios sociales de sus países de origen. Además, ha reclamado más medios, refuerzo de la frontera y la comparecencia de Sánchez en el Congreso.

Madrid y Valencia denuncian el colapso

La Comunidad de Madrid también ha advertido de la situación de sus recursos. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado que los recursos destinados a la atención de menores extranjeros no acompañados están "al límite" y ha pedido al Gobierno que no "derive su incompetencia" a las comunidades.

El portavoz del Ejecutivo madrileño ha criticado además que, tras la llegada de miles de migrantes a Ceuta, todavía no se haya producido ningún contacto del Gobierno central con las autonomías.

Por su parte, en la Comunidad Valenciana, la consejera de Servicios Sociales e Infancia, Elena Albalat, ha reclamado al Ejecutivo que concrete el reparto y ha cifrado en un 160% la sobreocupación de los centros de acogida de la región. Albalat ha criticado que las autonomías tengan que actuar "sin medios, sin financiación y sin recursos" y ha pedido que el Gobierno detalle tanto el número de menores que llegarán como los recursos destinados a su atención.

Baleares también ha rechazado asumir nuevos repartos si su capacidad está ya superada. La presidenta del Gobierno balear, Marga Prohens, ha señalado esta misma mañana en esRadio que las comunidades que ya se encuentran por encima de su capacidad de acogida quedarían fuera del reparto, por lo que entiende que Baleares no debería verse afectada. De hecho, ha especificado que las islas Baleares se encuentran con "un una sobreocupación superior al 1.000%" en los centros de menores. No obstante, ha advertido: "Con este Gobierno también es verdad que puede pasar de todo".

Prohens ha cuestionado además que los repartos se realicen sin tener en cuenta la capacidad real de cada autonomía y ha denunciado la falta de profesionales y la necesidad de habilitar espacios que, a su juicio, no son adecuados para acoger a menores. De hecho, ha

País Vasco reclama reunificación familiar

Frente al rechazo frontal de Extremadura y las críticas de varias comunidades del PP, el Gobierno vasco ha criticado la estrategia de manera más matizada, reclamando la reunificación familiar y garantías para cualquier traslado. La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha reclamado que se agoten "todas las vías para que vuelvan con sus familias" los menores llegados a Ceuta.

Melgosa ha cuestionado que la primera respuesta sea trasladar a menores a más de mil kilómetros de distancia y ha defendido que, antes de cualquier derivación, se debe acreditar que se han agotado las vías para localizar a sus familias y valorar una posible reunificación.

La consejera ha advertido también de que el sistema vasco de protección trabaja "por encima de su capacidad ordinaria", pero no ha planteado un rechazo frontal al mecanismo. En su lugar, ha exigido que cualquier derivación sea acordada con el Gobierno vasco y las diputaciones forales, que son quienes asumen la tutela, y que cuente con expedientes completos, financiación suficiente y garantías jurídicas y asistenciales.

Navarra sí defiende el reparto obligatorio

En el otro extremo se encuentra Navarra. La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, ha defendido una "respuesta coordinada" entre todas las comunidades autónomas y ha confirmado la disposición del Ejecutivo foral a participar en el mecanismo establecido.

Maeztu ha recordado que existe desde el año pasado un sistema de reparto obligatorio basado, según ha señalado, en criterios de equidad, solidaridad y protección del interés superior del menor. "La solidaridad entre territorios no puede ser una opción que dependa de la voluntad política de cada gobierno", ha defendido.

Navarra sostiene que todas las autonomías tienen el deber legal y ético de contribuir a una respuesta compartida y ha asegurado que cumplirá con los compromisos que le correspondan.

Junts eleva la presión sobre Sánchez

Cabe señalar que la crisis también amenaza con complicar aún más los apoyos parlamentarios del Gobierno. La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha advertido de que su formación no dará "ni un voto" al Ejecutivo si Cataluña queda incluida en el traslado de menores llegados a Ceuta.

Com ja vam aconseguir en el repartiment que es va fer fa un any dels menors no acompanyats de Canàries, Junts no dona ni un vot si NO es deixa a Catalunya FORA del repartiment. Vam aconseguir el que mai havia fet ningú: en el repartiment, Catalunya VA QUEDAR FORA. I ho vam fer… https://t.co/JwwIyVntjd — Miriam Nogueras 🎗 (@miriamnoguerasM) August 4, 2026

Nogueras ha recordado que Junts logró el año pasado que Cataluña quedara excluida de los traslados y ha condicionado así su apoyo al Gobierno a que la comunidad vuelva a quedar fuera del reparto.

Mientras tanto, el Gobierno ha anunciado una partida extraordinaria de 25 millones de euros para Ceuta destinada a la atención de los menores no acompañados que permanecen en la ciudad. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado esta financiación, cuya transferencia a Ceuta será realizada por el Ministerio de Juventud e Infancia.