Juan Bravo denuncia que "Marlaska engañó a los españoles" en la invasión de Ceuta

Juan Bravo, diputado y Vicesecretario General de Hacienda del Partido Popular, muy conocedor de la situación de Ceuta, ha estado en La Noche de Cuesta de esRadio para analizar la invasión de más de 50.000 inmigrantes ilegales llegados desde Marruecos. Ha pedido dar voz a los ciudadanos de Ceuta y ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez esté vendiendo a los españoles el relato de que ha vuelto la normalidad en el enclave español.
"Estaba en Ceuta y, como suelo acudir con bastante frecuencia, porque he vivido allí casi ocho años entre mi etapa de diputado y mi trabajo de funcionario de Hacienda, me pilló allí. Creo que era importantísimo explicar lo que estaba pasando y, sobre todo, transmitirlo. No tanto al principio, cuando más o menos las imágenes ya las estaban viendo ustedes, sino posteriormente, cuando hemos oído al Gobierno decir que está todo normalizado para que la gente pueda comprobar que eso no es verdad. Y cuando el presidente Juan Vivas pide ayuda, incluso socorro en algunos casos, no es por capricho, sino por necesidad",ha señalado el diputado.
"Hay que analizar que el presidente del Gobierno, con lo que estaba sucediendo en Ceuta, apenas estuviese dos horas. Yo creo que era un tema superimportante como para dedicarle más tiempo. Luego el ministro Fernando Grande-Marlaska también engañó a los españoles cuando dijo que él iba a estar el tiempo que fuera necesario hasta que se normalizase y vimos cómo se marchó. Y ahora vemos también cómo da la espalda a Europa en lugar de buscar soluciones. Yo sí que le digo una cosa: cada día estoy más convencido de que sí había información, y además no solamente por una vía, sino por varias, y el Gobierno las ignoró. La principal, el propio presidente Juan Vivas, que desde el lunes anterior a que pasase lo más gordo ya le estaba pidiendo al Gobierno de España que, viendo la tendencia que se estaba dando, por favor les ayudasen porque venía algo muy grave. Y nadie le escuchó", ha denunciado.
"Cualquiera que nos escuche ahora mismo, si mañana le dicen que invierta en Ceuta, supongo que lo haría con mucho más recelo que hace quince días, por la falta de seguridad y porque el Gobierno no la defiende como corresponde. Esa es la primera derivada que nos llevaría, desde el punto de vista económico, al análisis de qué tenemos que hacer. Y queda mucho por hacer. En segundo lugar, ¿qué respuesta ha dado el Gobierno? Pues, salvo anunciar los 25 millones para la atención a los menores extranjeros no acompañados cuando la situación allí es muy complicada, no hemos visto que nadie se preocupe por qué ha pasado con los trabajadores autonomos, qué pasa con todos esos comercios que estuvieron cerrados, qué pasó con la feria, que lógicamente no se ha podido celebrar, qué pasa con el futuro económico, qué pasa con la seguridad o qué pasa con el turismo. Ceuta, por desgracia, para este Gobierno lleva mucho tiempo abandonada", ha alertado Juan Bravo.
"Invito a cualquier ministro que dice que hay normalidad, a Fernando Grande-Marlaska, a Oscar Puente, a cualquiera de ellos, que vaya a verlo. No hace falta que crean lo que decimos nosotros, que vayan allí. Cualquier ciudadano que pueda ir allí. Lo que no tiene solución es la falta de capacidad del Gobierno. Se apaga la luz por su ideología en el ámbito energético y nos dejan el país a ciegas; tenemos un accidente en el que mueren personas por su negligencia; pasa también con la vivienda, que se ha convertido en un problema; y ahora tenemos también un problema de inmigracion por culpa de sus políticas ideológicas, en lugar de pensar en cómo hacer las cosas mejor. Claro que hace falta gente que venga a trabajar: una inmigracion ordenada, legal, con seguridad y con derechos para todos, pero ordenada y legal, no lo que están haciendo", ha concluido el diputado del Partido Popular.