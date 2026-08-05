La Audiencia Nacional pregunta a la Guardia Civil si recibió información los días previos a la invasión de Ceuta

La juez de la Audiencia Nacional que investiga la denuncia interpuesta por Iustitia Europa por la invasión de Ceuta ha preguntado a la Jefatura de Información de la Guardia Civil si fue alertada antes de la crisis migratoria en la frontera.

"Que se informe de si se hubiese recibido en cualquiera de las unidades de la Guardia Civil de la Ciudad Autónoma de Ceuta alguna información en los días previos a tales acontecimientos que hubiese podido alertar sobre su posible acaecimiento", señala la provincia de la titular del Juzgado Número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, y a la que ha tenido acceso Libertad Digital.

De igual manera, tambien ha solicitado información a la Benemérita por los hechos ocurridos en la ciudad española, en especial los días 30 y 31 de julio. La Audiencia Nacional pide que se "informe a este órgano judicial del dispositivo desarrollado por los distintos efectivos de Guardia Civil desplegados en el territorio".

Esta petición hace referencia en especial a las operaciones de rescate de las personas que se hayan encontrado en aguas del territorio español. La Audiencia Nacional quiere conocer sus circunstancias personales y, en el caso de las personas fallecidas, la causa de su muerte si es conocida. En cuanto a los supervivientes piden su identidad y los datos que se hayan podido recabar.

Este pasado 31 de julio la Audiencia Nacional abrió las diligencias previas para investigar los hechos relacionados con la invasión y pidió información a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCRIF CENTRAL) para averiguar si este movimiento se trató de una "acción concertada".

De igual manera, Iustitia Europa también ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea, el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo con el objetivo de exigir que se investiguen estos hechos.