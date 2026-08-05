La Fiscalía de Tetuán procesa a un centenar de personas por la invasión de Ceuta y Melilla

La Fiscalía de Tetuán ha procesado este miércoles a cerca de un centenar de personas por delitos relacionados con la organización de cruces irregulares o el transporte de pasajeros sin licencia en el marco de la invasión de más de 50.000 inmigrantes ilegales cruzados desde Marruecos a Ceuta y Melilla.

Entre los cargos también se encuentran exceder el número de pasajeros permitidos, la permanencia ilegal en el país tras la expiración de un visado, insultos y agresiones contra miembros de las fuerzas de seguridad, desobediencia, así como la destrucción deliberada de bienes e instalaciones públicas.

En este sentido, hay que recordar que tal y como adelantó este periódico, una decena de yihadistas entró a España en esta invasión y que muchos de los llegados ilegalmente a Ceuta portaban machetes, navajas y cuchillos de grandes dimensiones similares a una katana. Y no solo eso: también palos, barras metálicas, ladrillos y piedras lanzadas contra agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional, además de cócteles molotov y otros artefactos incendiarios caseros en algunos disturbios, según denuncias y vídeos difundidos durante la invasión.

Marruecos insiste en que no orquestó la invasión

Marruecos sigue insistiendo en que esta invasión histórica no ha sido orquestada ni permitida por el rey Mohamed VI y que tampoco ha relajado el control migratorio para poner en jaque a España. Sin embargo, la realidad apunta hacia otro lado. Como ya ha informado Libertad Digital en diversas ocasiones, Marruecos maniobra constantemente para elevar su influencia político-religiosa en España mediante proyectos como macrocentros islámicos y, al mismo tiempo, asaltando las fronteras españolas, como ocurrió la semana pasada en Ceuta, sumada a otros intentos de invasión como en el año 2022 en la valla de Melilla y en 2021 también en Ceuta, donde 8.000 inmigrantes cruzaron ilegalmente a España en 48 horas. Tampoco se puede olvidar la invasión marroquí del Sáhara Occidental en el año 1975, cuando 350.000 civiles con unidades militares armadas camufladas tomaron el territorio, por aquel entonces español.

Operaciones que muestran cómo el monarca Mohamed VI chantajea con la inmigración al Gobierno de Pedro Sánchez, rehén del espionaje de Pegasus, para sacar rédito sin importar que cientos de sus ciudadanos, utilizados como carne de cañón, mueran ahogados en el mar o en los tribunales.