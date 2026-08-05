La Policía identifica a 528 menores en Ceuta y el Gobierno exige cumplir el reparto entre comunidades

La Policía Nacional ha identificado a 528 menores de los que accedieron de forma irregular a Ceuta durante la entrada masiva registrada el pasado jueves por el espigón fronterizo, protagonizada por más de 70.000 personas, y que permanecen en la ciudad. Mientras continúan las labores de identificación y acogida, las administraciones trabajan para dar respuesta a una situación que mantiene saturados los recursos de protección de menores.

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, ha explicado que la prioridad es completar la identificación de los menores que ya han ingresado en los recursos de acogida gestionados por la Ciudad Autónoma. Pérez ha advertido de que "todavía hay menores por las calles", una situación que, según ha señalado, supone una "gran preocupación" compartida con la Ciudad Autónoma, competente en materia de protección de menores.

Según ha podido comprobar EFE, muchos de estos menores permanecen en las inmediaciones del Polígono Industrial del Tarajal, donde duermen entre cartones a la espera de poder acceder a alguno de los centros de acogida. Algunos de ellos se encuentran acompañados por sus madres.

El delegado del Gobierno ha asegurado que la Administración General del Estado se ha puesto "a disposición" de la Ciudad Autónoma para colaborar en la atención a estos menores. Asimismo, ha reconocido que no existe una cifra oficial sobre el número total de menores que entraron en Ceuta ni de aquellos que hayan regresado voluntariamente a Marruecos, ya que las autoridades no tienen constancia de salidas de menores sin compañía a través del paso fronterizo.

Dos colegios habilitados de forma temporal

Miguel Ángel Pérez también se ha referido a la habilitación de dos colegios públicos para acoger a parte de los menores que permanecen en la calle. Ha explicado que la medida responde a la falta de espacio en los recursos de la Ciudad Autónoma debido a la presión asistencial.

Según ha indicado, la cesión de estos centros educativos no responde a una decisión del Gobierno de España, sino a una petición del Ejecutivo ceutí ante la saturación de las instalaciones disponibles.

El delegado ha subrayado que estos colegios "no son un espacio ideal" y ha insistido en que su utilización será temporal, ya que el curso escolar comenzará el próximo 1 de septiembre, cuando los centros deberán recuperar su actividad lectiva.

El Gobierno apela al cumplimiento de la ley

Miguel Ángel Pérez ha advertido de que, si las comunidades autónomas se niegan a acoger a menores inmigrantes procedentes de la ciudad, "tendrá que actuar de oficio la Fiscalía de Menores" porque "la ley tiene que cumplirse".

Pérez ha señalado que Ceuta continúa "bastante desbordada" y ha defendido la solidaridad entre comunidades para atender a estos menores. En la misma línea, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha recordado que la Ley de Extranjería establece un mecanismo de reparto y ha insistido en que "la ley obliga a las comunidades autónomas".

Navarra ofrece colaborar en la acogida

El Gobierno de Navarra ha comunicado a la Ciudad Autónoma de Ceuta su disposición a participar en la acogida de menores no acompañados conforme al mecanismo de reparto acordado entre administraciones.

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, ha reclamado al resto de comunidades que cumplan con ese sistema y ha recordado que se trata de una obligación legal: "Ninguna administración puede situarse al margen de la ley", ha afirmado, al tiempo que ha asegurado que Navarra cumplirá con el reparto previsto.