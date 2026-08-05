Un periódico marroquí usa el caos migratorio para reclamar las "ciudades ocupadas" de Ceuta y Melilla

La prensa marroquí ha vuelto a cuestionar la soberanía española sobre Ceuta y Melilla tras la entrada masiva de miles de migrantes desde Marruecos. En un artículo publicado por el diario Le360, uno de los medios de referencia del país alauita, se sostiene que ambas son "ciudades ocupadas" y se defiende que su "restitución" a Marruecos constituye una "salida ineludible a largo plazo". El texto utiliza la reciente crisis migratoria para insistir en que el actual estatus de las dos ciudades es "insostenible".

El artículo, titulado Las razones del caos migratorio en Fnideq-Sebta (Castillejos-Ceuta) y por qué el estatus de las ciudades ocupadas se convierte en una urgencia, sostiene que el detonante de la entrada masiva fue la sentencia del Tribunal Supremo español que impide las devoluciones inmediatas de los migrantes que llegan a Ceuta por vía marítima sin un procedimiento administrativo individual.

Según el diario, esa resolución fue utilizada por las redes de tráfico de personas para difundir la idea de que quienes alcanzaran Ceuta a nado evitarían una devolución inmediata y podrían iniciar un proceso de regularización en España.

El medio también atribuye la movilización a una convocatoria difundida por redes sociales y afirma que miles de personas se concentraron en la localidad marroquí de Fnideq para intentar alcanzar Ceuta por mar.

Ciudades ocupadas, según exponen

Más allá de la explicación sobre la crisis migratoria, el texto centra buena parte de su argumentación en la reivindicación de Ceuta y Melilla: "Este episodio vuelve a poner bruscamente de relieve la anomalía geopolítica de Sebta y Melilla, dos ciudades ocupadas en territorio marroquí cuyo estatus actual es, a todas luces, insostenible", sostiene Le360.

El diario añade que ambas representan "anomalías geográficas, políticas y de seguridad en pleno siglo XXI" y asegura que resulta "difícil concebir que parcelas de territorio situadas en Marruecos sigan siendo reclamadas como españolas".

También afirma que las fuerzas de seguridad marroquíes realizan "un esfuerzo permanente para blindar estos límites" y sostiene que el mantenimiento de la frontera supone un elevado coste económico, humano y logístico para España.

La "restitución" como solución

En la parte final del artículo, Le360 defiende que la solución pasa por la incorporación de Ceuta y Melilla a Marruecos: "La restitución de Sebta y Melilla se perfila como una salida ineludible a largo plazo, impulsada por la confluencia de la geografía, la demografía y el sentido común", afirma el texto.

El diario concluye que "la cuestión central ya no es determinar si estas ciudades se reintegrarán en su entorno natural, Marruecos, sino en cuánto tiempo ocurrirá y cuántos dramas humanos deberán lamentarse hasta entonces".

Ceuta y Melilla forman parte de España desde hace siglos

Las tesis defendidas por Le360 coinciden con la reivindicación que Marruecos mantiene desde hace décadas sobre ambas ciudades autónomas. Sin embargo, Ceuta y Melilla forman parte de España desde hace más de cinco siglos y el Derecho Internacional no las considera colonias.

Melilla fue incorporada a la Corona de Castilla en 1497, durante el reinado de los Reyes Católicos. Ceuta, por su parte, fue conquistada por Portugal en 1415 y pasó a la Monarquía Hispánica tras la unión de las Coronas de Portugal y España en 1580. Cuando Portugal recuperó su independencia en 1640, la ciudad permaneció vinculada a España, una situación que quedó consolidada posteriormente.

Entre 1912 y 1956, España administró el Protectorado del norte de Marruecos, pero Ceuta y Melilla quedaron al margen de ese régimen, al ser ya territorios españoles. Cuando Marruecos obtuvo la independencia en 1956, ambas ciudades mantuvieron su estatus y no fueron incluidas entre los territorios transferidos al nuevo Estado.

Desde 1995 cuentan con el estatuto de Ciudades Autónomas y la ONU no las incluye en la lista de territorios pendientes de descolonización. España sostiene que forman parte integrante de su territorio y rechaza cualquier negociación sobre su soberanía.