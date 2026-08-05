Las medidas que cambiarían la situación de Ceuta, según policías y guardias civiles

El Gobierno no ha aprendido ni un ápice de la crisis migratoria que desató el asalto masivo de inmigrantes a Ceuta del pasado 31 de julio y que Fernando Grande-Marlaska se vanagloria de haber resuelto maravillosamente. El sindicato mayoritario de la Policía Nacional Jupol lamenta que el Ministerio del Interior haya aprobado la Instrucción 9/2026 de la Secretaría de Estado de Seguridad en un "nuevo ejercicio de propaganda política" que no tiene otro objetivo que el de "aparentar que actúa" para hacer frente a la situación a la que se enfrentan en las dos ciudades autónomas españolas.

"La realidad es que no aporta absolutamente ninguna mejora para los policías nacionales que soportan cada día la presión migratoria en nuestras fronteras", aseguran desde Jupol. "Pretende dotar de cobertura jurídica" a la instalación de elementos de contención marítimos —a las famosas boyas, que presentaban daños dos días después de su colocación— con los que quieren sortear la sentencia del Tribunal Supremo que impide las devoluciones en caliente de quienes entren a nado.

"No incorpora un solo efectivo a las plantillas, no incrementa los medios materiales, no mejora la capacidad operativa de las unidades desplegadas y no resuelve el colapso que padecen las dependencias policiales de Ceuta y Melilla", añaden. "Lamentamos que el Ministerio del Interior vuelva a recurrir a medidas cosméticas para tratar de transmitir una falsa sensación de control mientras continúa abandonando a los policías nacionales que se juegan la vida defendiendo las fronteras exteriores de España y de la Unión Europea", sentencia el sindicato.

Reformas jurídicas

La teoría es que los inmigrantes ahora tendrán que rebasar esas boyas, saltar un elemento físico, para entrar en territorio español. Y eso cambia la forma en la que se entiende que los irregulares cruzan la frontera, ya no sería a nado. Está bien para empezar, como medida inmediata. Pero no deja de ser un parche. No vale como una medida definitiva y mucho menos única. Hacen falta más recursos y un marco legal que permita responder con eficacia a la situación actual, dotando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de herramientas que les permitan realmente proteger nuestras fronteras.

Según ha explicado para Libertad Digital la portavoz nacional de Jupol, Laura García, la solución pasa por una reforma urgente de la Ley de Extranjería y también por un acuerdo bilateral de readmisión con Marruecos "en las mismas condiciones que lo tenemos con Francia". "Si es legal para unos, también lo será para otros", exclama. Cabe recordar que el tratado mencionado obliga al país de origen a aceptar la admisión de sus ciudadanos aunque sea desde terceros países, siempre que se haya accedido a él de forma ilegal.

Incremento de agentes y medios

Desde la organización hermana Jucil, que agrupa a profesionales de la Guardia Civil, destacan "el desgastante e inasumible sobreesfuerzo físico y operativo al que se está sometiendo a los agentes y al personal militar" como consecuencia de "jornadas maratonianas". Los refuerzos enviados, señalan, han sido prácticamente "testimoniales". "Insuficientes para cubrir la magnitud del desbordamiento", indican.

Situación a la que hay que sumar la falta de medios marítimos y terrestres con la que se ven obligados a trabajar. Desde el sindicato de guardias civiles denuncian el "mal estado" de la flota de vehículos de la que disponen y piden que les doten de embarcaciones de rescate e intervención "en condiciones óptimas para garantizar la seguridad física de nuestros agentes en rompientes y espigones".

Barrera física permanente

Desde Jucil también reclaman una mayor "firmeza diplomática". Es decir, que se exija a Marruecos "compromisos firmes de control fronterizo" que eviten "el abandono de sus funciones de custodia". Asimismo solicitan la construcción de una barrera "física y permanente" en el espigón. Punto que destacan todas las organizaciones consultadas.

Es el primer punto de las exigencias que expone la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que considera imprescindible la ampliación de los espigones del Tarajal y Benzú. Lo reclaman desde 2014. "Es la única medida con efecto disuasorio y preventivo real", asevera en declaraciones a LD su secretario de relaciones institucionales, Diego Madrazo.

Refuerzo de Información e instrucciones claras

Por otra parte, insisten en que se realice un refuerzo estructural de efectivos y "no despliegues temporales de escaparate". "Faltan más de cien guardias civiles para completar el catálogo de Ceuta y sostenemos que hacen falta otros 200, con medios materiales operativos y embarcaciones que no queden fuera de servicio a los pocos días de ser presentadas", explica Madrazo.

También señala como necesario que se refuerce el servicio de Información de la Guardia Civil "para lograr una detección temprana de la formación de estos flujos dentro del propio territorio marroquí" y se faciliten instrucciones operativas claras y por escrito ante crisis migratorias masivas "para que ningún guardia civil vuelva a encontrarse solo ante una decisión que después se le pueda reprochar durante diez años en un juzgado", como ha ocurrido en el pasado.

Participación de la UE

Por último, piden que se propicie la implicación efectiva de la Unión Europea en la defensa de nuestras fronteras, que —recuerdan— también son las del sur de Europa. "No se puede sostener sobre el agotamiento de una plantilla de una ciudad de 18 kilómetros cuadrados", asevera el portavoz de la AUGC. "Lo del jueves no fue un flujo migratorio, fue un ataque orquestado y coordinado contra la soberanía nacional y contra la frontera exterior de la UE".

No obstante, advierte, si se repite un asalto de estas características "volvería a ocurrir lo mismo". "Una irrupción de más de 60.000 personas concentrada en pocas horas es materialmente imparable", afirma con rotundidad. "No existe dispositivo policial en Europa, ni el nuestro ni ninguno, capaz de contener físicamente una avalancha de esa magnitud sobre un perímetro de estas características".