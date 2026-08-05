La UCO ha recopilado toda una conversación entre la fontanera Leire Díez y Juanma Serrano —el que fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez y por esas fechas era presidente de Correos— durante los días de la carta del presidente enamorado. Una conversación que deja ver a la perfección que ese periodo de tiempo, como siempre ha sostenido Libertad Digital, sirvió para reorganizar los medios de la cloaca en favor de Pedro Sánchez y para tapar la información de las saunas y prostíbulos de la familia de Begoña Gómez ante la evidencia de que podía ser usada para tumbar al presidente del Gobierno.

La conversación ha sido recuperada casi de forma íntegra por la UCO pese a que una parte de ella se efectuó por medio de un sistema de mensajería segura para evitar que la Justicia pudiera captarla. La UCO la describe de la siguiente manera: "Ese mismo día 26.04.2024 Leire y Serrano mantuvieron una serie de llamadas, para seguidamente reenviar Leire un mensaje con la fecha de "22 de agosto de 2014". Esta fecha podría referirse a la grabación de una reunión entre Villarejo y el entonces secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez Vázquez en la que se habría conversado acerca de los negocios del suegro del presidente del Gobierno", señala la investigación ya en poder de la Justicia.

"A partir del 28.04.2024, es decir, en una fecha que aparentemente vincula este traspaso de las comunicaciones entre Leire y Serrano a una aplicación que se suele asociar con un mayor grado de seguridad en las comunicaciones, ambos comenzaron a utilizar la aplicación de mensajería Signal como canal prioritario para mantener conversaciones". Decidieron introducir un mayor secreto ante la evidencia de que operaban con prácticas más que sospechosas.

La conversación entre Leire Díez y Juanma Serrano.

"La mañana del 29.04.2025, poco antes de que el presidente del Gobierno finalmente anunciase su decisión de continuar, mantuvieron" otra conversación: "De esta conversación se infiere que Leire y Serrano estarían trabajando desde el "viernes" (aparentemente el 26.04.2024, día de la reunión [de la cloaca] en Ferraz) en algo en lo que tenían que trabajar fuese cual fuese el sentido de la decisión del presidente. A la vista de las conversaciones entre Leire y Serrano del día 26.04.2024, parecería que este trabajo guardaba relación con "lo de los audios", en referencia a la información que habían recabado de las saunas y prostíbulos de la familia de Begoña Gómez.

"Esa misma mañana, Leire y Serrano comentaron en relación con el presidente que había que "ayudarle", y que "se [tenía] que dejar". Una mención realizada horas después, una vez que el presidente ya había anunciado su decisión de continuar, reforzaría la idea de que Serrano y Leire habrían trabajado en relación con estos audios, motivo por el cual "el jefe [los iba] a poner en un altar", señala la UDEF.

La conversación certifica que el tiempo de la carta del presidente enamorado fue utilizado para organizarse y hacer un plan de ataque de la cloaca y de control de la información que tanto preocupaba a Pedro Sánchez: la de los prostíbulos y saunas de los que se benefició económicamente con, al menos, dos viviendas. Una su residencia hasta llegar a La Moncloa y otra, la de vacaciones en Almería.