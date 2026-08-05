Los menas aumentaron un 237% en Ceuta días antes de la entrada masiva que el Gobierno dice que nadie previó

Las cifras oficiales de la Ciudad Autónoma de Ceuta muestran que la presión migratoria sobre el sistema de protección de menores comenzó mucho antes de la entrada masiva de inmigrantes de los pasados 30 y 31 de julio, pese a que el Gobierno sostiene que no tuvo constancia de ningún aviso sobre la magnitud de lo que estaba por suceder.

Según los datos difundidos este miércoles por el Ejecutivo ceutí, el número de menores extranjeros no acompañados acogidos por la ciudad pasó de 213 el 15 de julio a 718 el 28 de julio, apenas dos días antes de la avalancha de inmigrantes. Se trata de un incremento del 237% en menos de dos semanas, un crecimiento que evidencia que el sistema ya soportaba una fuerte presión antes de las jornadas críticas.

Tras la entrada masiva, la cifra ha seguido aumentando hasta alcanzar 1.017 menores acogidos actualmente por la Ciudad Autónoma.

Pero el dato que más llama la atención es otro. Según reconoce el propio Gobierno de Ceuta, alrededor de 750 de esos 1.017 menores ya habían accedido a la ciudad antes del 30 y 31 de julio, lo que demuestra que la crisis sobre los recursos de protección no comenzó con la entrada masiva, sino que se venía gestando durante las semanas anteriores.

Estas cifras cobran especial relevancia después de que la ministra portavoz, Elma Saiz, asegurara este martes que el Ejecutivo "en ningún momento" recibió un informe que alertara de la magnitud del episodio migratorio. No obstante, la propia ministra admitió que sí existía información sobre "un repunte de llegadas propio de este periodo estival".

Ese reconocimiento coincide con la documentación conocida en los últimos días, que apunta a que distintos organismos habían advertido del incremento de la presión migratoria sobre Ceuta antes de que se produjera la entrada masiva. Entre ellos, como publicó Libertad Digital, el Ministerio de Juventud e Infancia, que recibió un aviso desde la Ciudad Autónoma alertando del creciente número de menores extranjeros no acompañados, una comunicación que la propia ministra Saiz calificó como "un repunte de llegadas propio de este periodo estival" que no merecía la activación de medidas extraordinarias o alertas.

Mientras tanto, el Gobierno de Ceuta insiste en que la ciudad continúa muy por encima de su capacidad asistencial y subraya que ha tenido que habilitar cientos de nuevas plazas de emergencia para atender una situación que considera completamente desbordada.