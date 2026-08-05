Manos Limpias, como Bolaños, se queja ante el CGPJ de la "desconsideración" de Peinado

El juez Juan Carlos Peinado, que ya se enfrentó a las quejas por su mención a la escolta de la mujer de Pedro Sánchez al aludir a la posibilidad de una fuga, y a las 19 del ministro de Justicia, Félix Bolaños, relativas a su tensa declaración ante el juez, también ha sido acusado de descortesía por el lado de la acusación. Según un escrito del Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ al que ha tenido Europa Press, el organismo estudiará una queja promovida por Manos Limpias por "desconsideración" y tono "descortés" en la audiencia preliminar de la causa relativa a Begoña Gómez que se celebró el pasado 15 de junio.

El CGPJ informa de que se ha procedido a la incoación de una diligencia informativa respecto de la queja, que detalla que el día de la audiencia preliminar el juez informó de que solo permitiría la entrada en sala de un letrado de cada una de las partes, "lo que se acató sin protesta alguna al considerarlo razonable para el devenir del proceso".

Por parte de Manos Limpias accedió la abogada Inmaculada Yáñez, si bien tuvo que abandonar la vista tras el receso porque tenía que coger un vuelo, por lo que el letrado Víctor Soriano, que también representa al sindicato, "que está personado en el procedimiento como letrado director de la parte", solicitó sustituirla.

La secretaria judicial le dijo que Peinado había rechazado tal pretensión, ante lo cual se dirigió al letrado de la Administración de Justicia, "quien con total amabilidad e incomprensión por la situación se ofreció a hacer constar en el acta que estando presente en sede judicial este letrado, el juez había acordado denegarle su asistencia a la vista una vez se retomara del receso".

"Mientras el letrado de la Administración de Justicia dejaba constancia de estos hechos y antes de retomar la vista, el juez titular de la plaza entró en la sala de vistas dirigiéndose al letrado que suscribe con manifiesta desconsideración, en tono impropio de la alta función que desempeña, compeliéndole a abandonar la sala de manera descortés y desatendiendo cualquier explicación que el propio letrado de la Administración de Justicia quería expresar", critica.

Soriano señala que el juez instructor llegó "a elevar el tono de voz y proferir órdenes de abandonar la sala al letrado", quien "estaba intentando abandonarla en cumplimiento del mandato judicial", si bien "pretendía esperar a que el juez concluyera sus aseveraciones para no darle la espalda mientras se dirigía a este letrado".

El letrado expresa que estos hechos suponen "un trato manifiestamente desconsiderado tanto a este letrado como a mi cliente, en la medida en que con su actuación radicalmente arbitraria ha impedido que la parte esté representada en la vista" y pide al CGPJ la incoación de procedimiento sancionador.