Petición de "socorro" de Vivas en TVE entre los intentos de los presentadores de hablar de las CCAA del PP

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha hablado de la situación extrema en la que continúa la ciudad autónoma y la dejadez que sigue viendo en el Gobierno, un día después del triunfalista mensaje de Fernando Grande-Marlaska, que eludió asumir responsabilidades, y de que trascendiera que Sánchez no le cogió el teléfono la semana pasada cuando intentó avisar de lo que podía ocurrir.

Vivas ha asegurado que cree que quedan 6.000 migrantes irregulares deambulando en la ciudad autónoma desde el pasado jueves, si bien ha denunciado que con la inexactitud de las cifras también se ha puesto de "manifiesto" la "notable carencia de medios" en la gestión de la crisis migratoria.

Juan Jesús Vivas, sobre la situación en Ceuta: "La ciudad está con el alma en vilo. El retorno voluntario de 73.000 ha aliviado la situación, pero han pasado pocos días como para olvidar que lo ocurrido es una vulneración de la integridad territorial de España y Europa" #LaHora5A pic.twitter.com/g2Cu7RawHW — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) August 5, 2026

"¿Cómo es posible que todavía no sepamos el número de personas que hay en Ceuta? ¿Cómo es posible que todavía no se haya identificado a las personas que están aquí? ¿Cómo es posible que todavía no se hayan iniciado los correspondientes expedientes de expulsión a través de la frontera del Tarajal y al amparo de los establecidos en la ley de extranjería?", ha cuestionado Vivas en una entrevista en La Hora de La 1.

Para Vivas, "la constatación" de que no sepan las cifras exactas de las personas que deambulan todavía por la ciudad es la muestra de que no se "están poniendo los medios adecuados para atender esta situación de crisis".

Los presentadores de La Hora de la 1, Aida Bao y Alex Barreiro, han intentado varias veces llevar la entrevista al asunto de los menores y las primeras respuestas de las comunidades autónomas, centrándose en las del PP "en las que está Vox". Vivas ha enfatizado que antes de la avalancha ya atendían a 750 y ahora se habla de 1.100 entre los llegados, cuando Ceuta, por ley, tiene establecido atender un máximo de 90. "La ocupación que tiene Ceuta" en sus centros de menores es de un 2.600 por ciento por encima de la situación "crítica de acogida".

Vivas: "Permítame que en esta audiencia que tengo en la televisión pública ponga de manifiesto que Ceuta está viviendo una situación límite y que pedimos socorro del resto de España a través de quien tiene las capacidades ejecutivas, que es el Gobierno". pic.twitter.com/EEQrAvFKVd — Fernando H. Valls 🗞️ (@FernandoHValls) August 5, 2026

"Lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro al resto de España. Solos no podemos", ha señalado mientras la presentadora insistía en preguntar por las reacciones de sus compañeros de partido. "Usted nada más que me está hablando del tema de los menores. Estamos acogiendo a 1.200. Yo quiero hablar de que estamos viviendo una situación de absoluta excepcionalidad". "Eso ha quedado claro", ha respondido la presentadora, que ha apostillado, cuando Vivas ha dicho "claro no ha quedado", que "es la tercera vez que lo dice". "¿Me está usted llamando pesado?", ha preguntado el presidente autonómico, enfatizando que están "aplicando la ley" en el caso de los menores pero que la legislación, en un caso como este, también se ve "desbordada".

"Por favor, permítame que en esta audiencia que tengo" en la televisión pública "ponga de manifiesto que Ceuta esta viviendo una situación absolutamente limite", ha continuado Vivas. "Pedimos socorro, auxilio" a través "del Gobierno de la nación para que atienda lo que ha sido y todo el mundo reconoce, hasta el presidente del Gobierno, una vulneración de la integridad territorial de España".

El dirigente popular ha dicho que Ceuta sigue "con el alma en vilo": "Es verdad que el retorno voluntario ha aliviado la tensión que se sufría pero han pasado muy pocos días para olvidarlo. El episodio vivido aquí no se ha tratado de una crisis migratoria al uso sino de una vulneración de la integridad territorial de España y Europa", ha insistido.

Vivas ha remarcado "el impacto social" que genera una situación de esta envergadura, con 80.000 entradas y 6.000 inmigrantes aún en las calles "sin tener las necesidades cubiertas". "Es como si entraran en un día 50 millones de personas" en la península, ha remarcado en alusión a la población de Ceuta, de poco más de 80.000 personas.

También ha alertado de que hay un "alto riesgo para el orden y la seguridad ciudadana" y "el ánimo de la gente está muy tocado".