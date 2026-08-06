El DAO explicó al juez que era "adecuado" investigar si la UCO filtró los mensajes de Ábalos con Sánchez

El Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil Manuel Llamas defiende que fue necesario abrir una información reservada (el trámite previo a la apertura de un expediente disciplinario) tras la publicación de los mensajes de WhatsApp intercambiados entre el exministro de Transporte, José Luis Ábalos, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La abogacía del Estado, en representación de Llamas, remitió un escrito al titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz en el que reconocía que la Guardia Civil abrió cuatro expedientes disciplinarios a agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) en el año 2025. El escrito ofrece al juez información acerca del funcionamiento habitual del cuerpo. El objetivo de esta información es la de reflejar que la apertura de expedientes disciplinarios se trata de una práctica habitual dentro de la Guardia Civil.

"Nos parece que la información reservada era el mecanismo más adecuado para averiguar la realidad de estos hechos y estaba perfectamente justificada. Más aún, constituye una obligación de la Dirección de la Guardia Civil esclarecer lo sucedido. No se alcanza la certeza de lo acaecido hasta que el señor Ábalos confiesa que ha autorizado él la difusión de estos mensajes. Momento en el que ya se decide poner término a esta información reservada, aunque formalmente se mantenga, a la espera de celebrar una reunión el instructor con el Excmo. Sr. Magistrado del Tribunal Supremo que desarrolla la instrucción", señala el mencionado escrito de la Abogacía del Estado, al que ha tenido acceso Libertad Digital.

El escrito añade que algún testigo declaró que era posible que los mensajes hubieran salido de la propia Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil porque los dispositivos fueron incautados en una fecha anterior a la fecha de alguno de los mensajes. "Mi representado desmontó categóricamente esta información por ser inexacta, dado que señaló la fecha de incautación a comienzos de 2024 y cómo los mensajes que se difundieron alcanzaban a momentos inmediatamente anteriores a esta fecha, nunca posteriores", defiende el escrito.

"La explicación, entonces, que le dio la UCO es que existían innumerables dispositivos informáticos que tenían que ser analizados y todavía no se había podido hacer, con lo cual la filtración no podía venir en ningún caso de la propia unidad. Pero sí se comprobó que al menos uno de los dos dispositivos se encontraba en su poder. Nos resulta evidente que este hecho merecía ser investigado y no hay vehículo más idóneo para la investigación de los hechos que las informaciones reservadas que tratan de conseguir certeza sobre la realidad de lo sucedido", añade.

Para reforzar su teoría argumenta que el General Jefe de Policía Judicial tampoco tenía claro la imposibilidad de que esos datos hubieran salido de la UCO. "Por último, UCO está revisando los contenidos de los dispositivos de Op DELORME (discos duros, usb, teléfonos, tablets...) por si apareciera lo publicado en el diario El Mundo", señala el mensaje que recibió el DAO por parte del General Jefe de Policía Judicial.