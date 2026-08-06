El guardia civil que mató a su expareja en Llanes cogió el arma a un compañero

El guardia civil que este miércoles mató a su expareja en el cuartel de Llanes utilizó un arma sustraída a un compañero después de que la Guardia Civil le comunicara esta semana su separación del servicio, según han informado fuentes del Instituto Armado a Europa Press. Como consecuencia, ya no podía portar su arma reglamentaria y la investigación deberá determinar cómo se hizo con ella.

El agente estaba destinado desde hacía nueve años en la Comandancia de Zamora.

El crimen en el cuartel de Llanes

Los hechos ocurrieron poco antes de las 13:30 horas en el acuartelamiento de la Guardia Civil de Llanes. La víctima, identificada como Laura Cruz Vega, de 50 años, estaba destinada en la Compañía de Llanes y fue asesinada por su expareja con un arma de fuego. Laura se encontraba incluida en el Sistema VioGén por denuncias previas de malos tratos y ambos tenían tres hijos en común.

Durante la agresión intervino un teniente de la Guardia Civil para auxiliar a la víctima, pero resultó herido grave de bala en una pierna tras recibir un disparo del agresor.

Falleció tras un intercambio de disparos

Después del ataque, el responsable del crimen, Dámaso, intentó huir y abrió fuego contra otros agentes que se encontraban en el cuartel.

Los guardias civiles respondieron con sus armas reglamentarias y lograron abatir al agresor durante el enfrentamiento. El hombre falleció posteriormente, sobre las 15:30 horas, mientras era atendido por los servicios sanitarios en una UVI móvil.

La asociación Unión de Guardias Civiles (UniónGC) ha trasladado su pésame a la familia, compañeros y allegados de la agente fallecida. La organización también ha reiterado su compromiso en la lucha contra esta violencia y ha deseado una pronta recuperación al teniente que resultó herido durante la intervención.

El agresor estaba destinado en Zamora

El autor del crimen era natural de Ferrol y estaba destinado en la Unidad Cinológica de la Comandancia de Zamora, especializada en la detección de drogas con perros adiestrados. Había sido trasladado a esa provincia tras su separación de la víctima y, según fuentes próximas a la investigación, tenía en vigor una orden judicial de alejamiento.

Compañeros que compartieron destino con él lo describen como una persona reservada que apenas hablaba de su vida personal. En 2024 participó junto al pastor alemán Donald en un acto de reconocimiento al animal por superar el millar de intervenciones.